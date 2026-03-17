Empresas de carbón dejaron plantado al Gobierno en reunión de transición en Valledupar

Las principales empresas del sector carbonífero no asistieron a la mesa de diálogo convocada este martes 17 de marzo en Valledupar para discutir la transición del sector minero, pese a haber acordado previamente la fecha del encuentro y cancelar su participación un día antes, denunció el Gobierno.
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Las sillas de Cerrejón, Drummond, CNR y la Asociación Colombiana de Minería permanecieron vacías en el espacio liderado por los ministerios del Trabajo, Minas y Energía y Ambiente, al que sí asistieron organizaciones sindicales del carbón y delegadas de las embajadas de Estados Unidos y Países Bajos, y las universidades del Magdalena y Popular del Cesar.