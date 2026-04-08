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Pagaba $220 mil de arriendo por una isla en el Caribe: el lío legal entre un empresario y el Estado por un paraíso baldío

Andrés Jorge Lisocki Fryde y la Agencia Nacional de Tierras mantienen un lío legal por el control de la Isla Fiesta, un bien insular de la Nación. ¿Por qué?

  • Esta es la Isla Fiesta, un baldío insular de la Nación ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario. FOTO: Agencia Nacional de Tierras (ANT)
    Esta es la Isla Fiesta, un baldío insular de la Nación ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario. FOTO: Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Andrés Jorge Lisocki Fryde y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) continúan en un lío legal luego de que la entidad recuperara el control de la Isla Fiesta, un baldío insular de la Nación ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario, que estuvo ocupado irregularmente por este empresario entre 2002 y mediados de 2006.

Sin embargo, la ocupación se extendió después de que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le arrendara el baldío a Lisocki Fryde mediante un contrato que inició en abril de 2007 y terminó en abril de 2015 (ocho años).

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El contrato de arrendamiento se venció, por lo que este representante legal de Inversiones Piamonte (inmobiliaria con sede en Cali) tenía un plazo de dos meses para devolver la Isla Fiesta. Ahí surgió el conflicto con el Estado, puesto que la ANT señaló que Lisocki Fryde nunca entregó este paraíso baldío y que en noviembre de 2015 lo volvió a ocupar de manera irregular.

Y es que el Incoder le habría otorgado un nuevo contrato de arrendamiento por ocho años más (de diciembre de 2015 a diciembre de 2023), por la suma de $220.430 mensuales, para habitar el predio y desarrollar actividades de recreación y ecoturismo en esta área de aproximadamente 600 m².

El plazo de posesión se cumplió nuevamente y en un término de dos meses debía entregarlo, pero el empresario se rehusó a hacerlo y “siguió explotándolo sin permiso y sin pagar arriendo”. Esto llevó a que la Agencia Nacional de Tierras procediera a recuperarlo el 27 de enero de 2026, con apoyo de la fuerza pública local.

Las tutelas presentadas por Andrés Jorge Lisocki Fryde

Andrés Jorge Lisocki Fryde interpuso una acción de tutela para volver a ocupar el bien de la Nación y seguir pagando los $220.430 mensuales de arriendo. No obstante, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena la declaró improcedente.

Fue entonces cuando Lisocki Fryde presentó otra tutela ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, logrando que el magistrado Moisés Rodríguez revocara el fallo de primera instancia y “amparara su derecho fundamental al debido proceso y ordenara a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un plazo de 48 horas desde la notificación de la decisión judicial, restituirle el baldío insular Isla Fiesta”.

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Ante lo ocurrido, la entidad del Estado respondió a la decisión del magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar interponiendo una acción de tutela en defensa de la correcta administración de los baldíos de la Nación.

“Es lamentable subrayar que este tipo de contratos ha favorecido a empresarios y personas influyentes, que han pagado arriendos irrisorios por bienes públicos similares a Isla Fiesta, mientras que en las Islas del Rosario la estadía de una sola noche puede costar más de un millón de pesos”, se lee en un comunicado de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el que también se aclara que el canon de arrendamiento de la Isla Fiesta quedó fijado en un monto cercano a los 11 millones de pesos.

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