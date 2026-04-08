Pagaba $220 mil de arriendo por una isla en el Caribe: el lío legal entre un empresario y el Estado por un paraíso baldío

Andrés Jorge Lisocki Fryde y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) continúan en un lío legal luego de que la entidad recuperara el control de la Isla Fiesta, un baldío insular de la Nación ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario, que estuvo ocupado irregularmente por este empresario entre 2002 y mediados de 2006.

Sin embargo, la ocupación se extendió después de que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le arrendara el baldío a Lisocki Fryde mediante un contrato que inició en abril de 2007 y terminó en abril de 2015 (ocho años).

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El contrato de arrendamiento se venció, por lo que este representante legal de Inversiones Piamonte (inmobiliaria con sede en Cali) tenía un plazo de dos meses para devolver la Isla Fiesta. Ahí surgió el conflicto con el Estado, puesto que la ANT señaló que Lisocki Fryde nunca entregó este paraíso baldío y que en noviembre de 2015 lo volvió a ocupar de manera irregular.

Y es que el Incoder le habría otorgado un nuevo contrato de arrendamiento por ocho años más (de diciembre de 2015 a diciembre de 2023), por la suma de $220.430 mensuales, para habitar el predio y desarrollar actividades de recreación y ecoturismo en esta área de aproximadamente 600 m².

El plazo de posesión se cumplió nuevamente y en un término de dos meses debía entregarlo, pero el empresario se rehusó a hacerlo y “siguió explotándolo sin permiso y sin pagar arriendo”. Esto llevó a que la Agencia Nacional de Tierras procediera a recuperarlo el 27 de enero de 2026, con apoyo de la fuerza pública local.