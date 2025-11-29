Gremio de vigilancia privada rechaza uso de empresas de seguridad como fachada

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip) rechazó de manera categórica las denuncias reveladas por investigaciones periodísticas en las que se señala que altos mandos militares y de inteligencia habrían sostenido presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales, específicamente con la disidencia liderada por alias “Calarcá”. La reacción del gremio se produce en medio del escándalo nacional generado por información encontrada en poder de este cabecilla, que también compromete a un oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Los señalamientos apuntan a la posible creación de empresas fachada al servicio de las disidencias y de esquemas irregulares de seguridad. Ante la gravedad de los hechos, Confevip aseguró que el sector de la vigilancia privada en Colombia está integrado por empresas legalmente constituidas, sometidas a estrictos controles de la Superintendencia de Vigilancia, con más de 50 años de historia, y conformadas en su mayoría por empresas familiares y sociedades formales. El gremio subrayó que estas características diferencian claramente a las compañías que operan dentro del marco legal de aquellas estructuras criminales que pretenden camuflarse bajo la actividad de la seguridad privada para desarrollar operaciones ilegales.

Llamado a investigar 18 licencias exprés

El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer el origen de las presuntas empresas fachada que estarían operando al margen de la ley.

“Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y, sobre todo, celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”, señaló Díaz. Esta solicitud apunta a establecer responsabilidades concretas sobre posibles fallas en los procesos de autorización y control del sector. Confevip enfatizó que no se puede permitir que la reputación del sector de la vigilancia privada sea afectada por la acción de estructuras criminales que intentan utilizar esta actividad como fachada. El gremio reiteró que su posición es de rechazo absoluto a cualquier vínculo con organizaciones ilegales y que mantendrá su colaboración con las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se preserve la legalidad y la confianza en una industria clave para la seguridad del país.