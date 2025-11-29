Gremio de vigilancia privada rechaza uso de empresas de seguridad como fachada

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip) rechazó de manera categórica las denuncias reveladas por investigaciones periodísticas en las que se señala que altos mandos militares y de inteligencia habrían sostenido presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales, específicamente con la disidencia liderada por alias “Calarcá”.
La reacción del gremio se produce en medio del escándalo nacional generado por información encontrada en poder de este cabecilla, que también compromete a un oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).