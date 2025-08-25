¿Por qué datos de pacientes con VIH es reservada? EPS fue sancionada por divulgarla

Una reciente sanción contra la entidad promotora de salud (EPS) Servicio Occidental de Salud SA (SOS) por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó la importancia de la protección de datos personales y sensibles de los pacientes. Un hecho que involucró a un paciente diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) generó el caso contra la aseguradora.
La SIC explicó en un comunicado que impuso una sanción a las EPS SOS debido a que vulneró “gravemente el régimen de protección de datos personales”, debido a que la entidad divulgó la historia clínica completa del paciente sin contar con la autorización ni una justificación legal para hacerlo.