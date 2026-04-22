Iván Cepeda responde a denuncias de Angie Rodríguez: “Debe ser investigado a fondo; en el gobierno se han presentado situaciones de corrupción”

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, quien fue una figura muy cercana al presidente Gustavo Petro, ha denunciado públicamente la existencia de una conspiración interna para desplazarla de su cargo actual en el Fondo Adaptación.

Según Rodríguez, figuras dentro del gobierno de Gustavo Petro, como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, han orquestado tácticas de espionaje y desprestigio en su contra. Estas acusaciones sugieren un clima de corrupción y luchas de poder por el control de recursos financieros significativos dentro de la Casa de Nariño. Rodríguez sostiene que el conflicto escaló tras sus denuncias sobre la presunta falsificación de títulos profesionales por parte de Guerrero.

Entérese: “Si el debate avanza con exclusiones será una farsa”: Sergio Fajardo arremete contra las condiciones de Cepeda

Ante el escándalo y las denuncias presentadas por Angie Rodríguez, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció y aseguró que “los hechos deben ser investigados a fondo”, frente a las denuncias sobre una presunta red de corrupción, y aseguró que estas revelaciones no afectan su campaña presidencial.

“Deben ser investigados a fondo y espero que eso ocurra como debe ser (...) Es un hecho o son hechos que pertenecen a una esfera que relevan de investigación y deben ser investigados, repito”.

Este pronunciamiento llama la atención porque sería la primera vez que Cepeda se refiere a un escándalo, tras haber evitado hacerlo en casos anteriores.

Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

Ante la pregunta de si este tipo de episodios impactarían un eventual gobierno suyo, en el contexto de su cercanía política con Gustavo Petro, Cepeda respondió que no. “No, para nada. La respuesta es no. Nosotros tenemos una posición muy clara frente a la corrupción. Lo he dicho con toda claridad. Primero, sé y lo he dicho públicamente, en el gobierno se han presentado situaciones de corrupción. En mi gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción”.