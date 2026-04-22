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Iván Cepeda responde a denuncias de Angie Rodríguez: “Debe ser investigado a fondo; en el gobierno se han presentado situaciones de corrupción”

En medio del escándalo de presunta corrupción tras las revelaciones de Angie Rodríguez, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció.

  • Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, e Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Colprensa / cortesía
    Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, e Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Colprensa / cortesía
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, quien fue una figura muy cercana al presidente Gustavo Petro, ha denunciado públicamente la existencia de una conspiración interna para desplazarla de su cargo actual en el Fondo Adaptación.

Según Rodríguez, figuras dentro del gobierno de Gustavo Petro, como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, han orquestado tácticas de espionaje y desprestigio en su contra. Estas acusaciones sugieren un clima de corrupción y luchas de poder por el control de recursos financieros significativos dentro de la Casa de Nariño. Rodríguez sostiene que el conflicto escaló tras sus denuncias sobre la presunta falsificación de títulos profesionales por parte de Guerrero.

Entérese: “Si el debate avanza con exclusiones será una farsa”: Sergio Fajardo arremete contra las condiciones de Cepeda

Ante el escándalo y las denuncias presentadas por Angie Rodríguez, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció y aseguró que “los hechos deben ser investigados a fondo”, frente a las denuncias sobre una presunta red de corrupción, y aseguró que estas revelaciones no afectan su campaña presidencial.

“Deben ser investigados a fondo y espero que eso ocurra como debe ser (...) Es un hecho o son hechos que pertenecen a una esfera que relevan de investigación y deben ser investigados, repito”.

Este pronunciamiento llama la atención porque sería la primera vez que Cepeda se refiere a un escándalo, tras haber evitado hacerlo en casos anteriores.

Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

Ante la pregunta de si este tipo de episodios impactarían un eventual gobierno suyo, en el contexto de su cercanía política con Gustavo Petro, Cepeda respondió que no. “No, para nada. La respuesta es no. Nosotros tenemos una posición muy clara frente a la corrupción. Lo he dicho con toda claridad. Primero, sé y lo he dicho públicamente, en el gobierno se han presentado situaciones de corrupción. En mi gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción”.

En esa línea, el candidato profundizó en su propuesta para enfrentar la corrupción y aseguró que, de llegar a la Presidencia, implementará un modelo institucional más riguroso y sin distinciones políticas para sancionar este tipo de conductas.

“Vamos a crear un sistema nacional anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político, de si están o no en mi gobierno. Serán sometidas a procesos de investigación, a procesos de sanción si eso se amerita, y va a ser un gobierno que le va a dar una lucha frontal a la corrupción”. Aseguró Cepeda sobre las revelaciones de la exdirectora del Dapre.

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Este escenario de confrontación interna en la Casa de Nariño, en medio de acusaciones por “espionaje” y tácticas de “Caballo de Troya”, muestra lo que Angie Rodríguez describe como una lucha donde “el poder y el dinero los tiene enceguecidos”. Con antecedentes que incluyen directores del Dapre hoy prófugos o señalados por graves irregularidades, como Carlos Ramón González y Laura Sarabia, estas nuevas denuncias señalan la crisis de confianza en el círculo íntimo del presidente Petro.

El futuro de la gestión en el Fondo Adaptación y la credibilidad de los altos funcionarios implicados quedan ahora supeditados a la veracidad de las pruebas que Rodríguez asegura poseer, en un entorno donde la disputa por el control de recursos millonarios parece haber fracturado irremediablemente el ambiente laboral del Gobierno.

Siga leyendo: Personas de confianza de Petro: un prófugo, escándalos, miedo y hasta denuncian a la Casa de Nariño, ¿excelente ambiente laboral?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué denunció Angie Rodríguez?
Aseguró que existe una conspiración dentro del gobierno para sacarla del Fondo Adaptación, con presuntas acciones de espionaje y desprestigio.
¿Quiénes están implicados en la denuncia?
Mencionó a funcionarios como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, aunque no hay conclusiones oficiales.
¿Qué denunció Angie Rodríguez?
Aseguró que existe una conspiración dentro del gobierno para sacarla del Fondo Adaptación, con presuntas acciones de espionaje y desprestigio.
¿Quiénes están implicados en la denuncia?
Mencionó a funcionarios como Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, aunque no hay conclusiones oficiales.
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