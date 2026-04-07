x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Una escoba? La llamativa estrategia de Sergio Fajardo para sacudir su campaña y reconectar con la calle

El candidato presidencial aseguró que la escoba representa “el poder de los que no tienen poder” y que si llega a la Casa de Nariño buscará que cada centavo destinado a la corrupción sea usado en la ciudadanía.

  • Sergio Fajardo aseguró que su pilar será eliminar la corrupción. FOTO: SERGIO FAJARDO.
    Sergio Fajardo aseguró que su pilar será eliminar la corrupción. FOTO: SERGIO FAJARDO.
  • Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. FOTO: SERGIO FAJARDO.
    Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. FOTO: SERGIO FAJARDO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que el combate a la corrupción será el eje central de su aspiración a la Casa de Nariño. En un acto realizado en la sede principal de Ecopetrol (en Bogotá) junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, presentó un paquete de medidas con el que busca enfrentar este fenómeno.

Durante el evento, ambos dirigentes estuvieron acompañados de escobas, objeto que eligieron como símbolo de la campaña. Según explicó Fajardo, la idea representa la necesidad de “limpiar” las prácticas corruptas antes de avanzar en nuevas propuestas de gobierno.

Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. FOTO: SERGIO FAJARDO.
Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. FOTO: SERGIO FAJARDO.

El candidato explicó además que la escoba busca representar a los ciudadanos que, según dijo, han asumido las consecuencias de la corrupción.

“Es el poder de los que no tienen poder”, afirmó, al insistir en que su propuesta parte de la idea de ordenar primero las finanzas públicas antes de impulsar nuevas políticas.

En su intervención, también hizo referencia a algunos de los escándalos más conocidos en el país relacionados con desvío de recursos, como el de la UNGRD, señalando que estos casos reflejan el impacto directo de la corrupción sobre las necesidades de la población.

Por su parte, Bonilla destacó que la recuperación de los dineros públicos podría traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuáles son las propuestas de Sergio Fajardo para la Presidencia?

La iniciativa contempla un decálogo que combina medidas institucionales, judiciales y de participación ciudadana.

El planteamiento no se limita a sancionar a los responsables de desviar recursos públicos, sino que apunta también a recuperar esos dineros y destinarlos a soluciones concretas para la población.

Lea también: Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra

Entre las propuestas se encuentra el fortalecimiento de las entidades encargadas de investigar y sancionar la corrupción, mediante mayor capacidad técnica, recursos y herramientas jurídicas.

También se plantea centralizar los esfuerzos en una instancia nacional que coordine el trabajo de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la DIAN, con el fin de evitar dispersión y mejorar la eficiencia.

Otro de los ejes es el seguimiento prioritario a grandes proyectos de inversión, especialmente aquellos considerados estratégicos, así como un mayor control sobre entidades que manejan recursos públicos pero que, por su naturaleza, tienen esquemas de vigilancia más flexibles.

El programa incluye acelerar los procesos para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita y redirigirlos hacia fines sociales.

Le puede interesar: Katherine Miranda se unirá a campaña de Paloma Valencia y otros secretos en De Buena Fuente

Asimismo, propone reforzar los criterios meritocráticos en la selección de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar nombramientos por favores políticos.

Fajardo también planteó la presentación de reformas legislativas en materia anticorrupción y la implementación de una directiva presidencial desde el inicio de un eventual gobierno.

A esto se suma un enfoque preventivo, basado en la identificación de riesgos por sectores y territorios, así como el trabajo conjunto con autoridades locales, gremios y medios de comunicación.

No se pierda: Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

En el componente ciudadano, la campaña propone ampliar los mecanismos de vigilancia social, facilitando el acceso a información en tiempo real y promoviendo la denuncia de irregularidades.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida