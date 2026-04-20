Fajardo inscribió comité anticonstituyente junto a su fórmula vicepresidencial, ¿de qué se trata?

De todas las cosas que podrían ocurrir, la posibilidad de que se convoque una constituyente en el próximo mandato presidencial es una de las propuestas que rechazan varios candidatos en contienda. Para blindarse frente a este escenario, el candidato de centro, Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, inscribieron un comité anticonstituyente este lunes 20 de abril.
Ante la Registraduría Nacional en Bogotá, el candidato de la ‘escoba’ —símbolo de su lucha contra la corrupción— inscribió el comité promotor para convocar un referendo. La iniciativa busca que los colombianos decidan en las urnas si blindan la Constitución de 1991 frente a cualquier intento de convocar una asamblea nacional constituyente.
Este escenario toma mayor relevancia debido a la insistencia del Gobierno de Gustavo Petro de realizar una eventual constituyente en el país.