Fajardo inscribió comité anticonstituyente junto a su fórmula vicepresidencial, ¿de qué se trata?

De todas las cosas que podrían ocurrir, la posibilidad de que se convoque una constituyente en el próximo mandato presidencial es una de las propuestas que rechazan varios candidatos en contienda. Para blindarse frente a este escenario, el candidato de centro, Sergio Fajardo, junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, inscribieron un comité anticonstituyente este lunes 20 de abril. Ante la Registraduría Nacional en Bogotá, el candidato de la ‘escoba’ —símbolo de su lucha contra la corrupción— inscribió el comité promotor para convocar un referendo. La iniciativa busca que los colombianos decidan en las urnas si blindan la Constitución de 1991 frente a cualquier intento de convocar una asamblea nacional constituyente. Este escenario toma mayor relevancia debido a la insistencia del Gobierno de Gustavo Petro de realizar una eventual constituyente en el país.

Durante la inscripción, Fajardo subrayó que la crisis actual de Colombia no se resuelve “desbaratando” la Constitución, sino garantizando su cumplimiento. Para el candidato, la prioridad debe ser ejecutar lo que ya se establece en la Carta Magna, en lugar de buscar su modificación.

Inicia la recolección de firmas

Con la recolección de firmas ya iniciada, el comité busca activar a la ciudadanía bajo la idea de que la Constitución de 1991 ya ofrece las herramientas para reformarse sin recurrir a “saltos al vacío”. Fajardo cuestionó el afán de convocar una constituyente para reevaluar los consensos nacionales, especialmente cuando persisten mandatos legales y derechos fundamentales sin ejecutar. “Cuidar la Constitución es cuidar la comunidad”, aseguró el candidato, quien con este movimiento lanza una ofensiva de resistencia civil frente a la narrativa de cambio radical del Gobierno Petro. “En oposición a la polarización, al daño y al miedo que van creciendo, nosotros queremos apelar a las raíces de esta Colombia: la Constitución del 91”, dijo el candidato presidencial.

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