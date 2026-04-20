Video | ¿Alistando fiesta por si gana? Un Fajardo DJ sorprende con temas de Ryan Castro y Karol G

El candidato presidencial Sergio Fajardo le ha apostado a estrategias llamativas para su campaña. Por ejemplo, el símbolo de la escoba para “barrer la corrupción”. Y, aunque tenga casi 70 años, eso no pareció ser impedimento para que hiciera de DJ en una fiesta al ritmo de artistas como Ryan Castro y Karol G. Fue este sábado en la noche, en la sede de campaña de Bogotá, y con 200 personas, entre las que estaban su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y la representante Jennifer Pedraza, su jefa de debate. En un video compartido en TikTok, pero replicado en otras redes sociales, se ve a Fajardo con su tradicional pinta de saco y camisa, disfrutando mientras toca en una tabla de DJ. Lea también: Los que le hablan al oído a Fajardo: desde un gurú global hasta viejos aliados Detrás hay una pared con graffiti, se ven luces moradas como en una discoteca y se escucha a diferentes personas cantando Sanka, de Ryan Castro, que justamente se presenta este fin de semana en Medellín. En otro material se le ve jugando “beer pong”, un popular juego en las fiestas juveniles que consiste en usar una mesa de ping pong con vasos organizados para encestar una pelota en ellos. Si el equipo contrario la encesta, se debe beber el contenido del vaso. Ciertamente, no es el primer ambiente en el que muchos se imaginarían a un candidato presidencial. Y precisamente ahí está parte de la intención desde la campaña.

EL COLOMBIANO habló con Esteban Jaramillo Ruiz, gerente de la campaña de Fajardo en Antioquia, quien explicó la estrategia como una movida para llegarles a nuevos votantes: “Esto hace parte de la estrategia de la campaña para acercar a Fajardo a públicos a los que ninguna campaña le está hablando, tanto por el fondo y la forma del mensaje como por el canal por el que se da”, explicó.

Jaramillo puso ejemplos de esos públicos de los que hablan en la campaña: “jóvenes que están entrando a la universidad, que van a votar por primera vez, en fin”. También explicó que la fiesta tenía el propósito de recaudar fondos para la campaña a través de una asistencia masiva que “se consiguió”. A su vez, mostrar una faceta del candidato “más descomplicada y más cercana”. La estrategia es liderada por el equipo de jóvenes de la campaña, que pretende “encontrar a la gente en otros espacios”. Jaramillo mencionó que el lanzamiento de la propuesta de jóvenes no fue el típico “en una universidad, con una tarima” sino que se hizo en Roblox, una plataforma en línea donde comparten millones de usuarios. En esa plataforma, un avatar de Fajardo, junto a otro de la congresista Jennifer Pedraza, hicieron el lanzamiento, hasta con sede de campaña construida en ese mundo digital, según dijo Jaramillo.

Pedraza fue la única candidata de Dignidad & Compromiso, partido que lo avala, que logró una curul en el Congreso. Saltó de la Cámara de Representantes, donde está ahora, al Senado. Como jefa de debate, hoy hace parte de las personas de confianza de Fajardo. Con respecto a la difusión del video, por la red social TikTok, Jaramillo explicó que hace parte de una “comunicación pop” con “muchos memes y videos cortos”.

En esa misma plataforma se montó un video de Fajardo con un clip de Yo soy Betty la fea en el que personajes de esa novela dicen “ay, tan divinos”. Acto seguido, se ve a Fajardo pasando en un Volkswagen escarabajo descapotable morado junto a su gerente de campaña, Federico Restrepo, y Rafael Nanclares. En ese momento ellos dos eran candidatos al Congreso.

Para el gerente en Antioquia, es clave seguirle apostando a estos nuevos votantes: “Está demostrado que este es un público que sale, se mueve, vota. Lo vimos con Petro, con Rodolfo Hernández. Queremos abarcar tanto como sea posible; no queremos abarcar al mismo público de siempre, que es importante, pero no es suficiente”. Lea también: ¿Una escoba? La llamativa estrategia de Sergio Fajardo para sacudir su campaña y reconectar con la calle Desde campañas anteriores, Fajardo se ha hecho viral por este tipo de símbolos, en los que también se recuerda el “irse a ver ballenas” haciendo alusión a su voto en blanco en las elecciones de 2018.

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