Colombia registró 65 feminicidios en abril: el 41% de las víctimas eran madres

Fueron 65 mujeres las que se vieron sometidas al horror, injusticia y crueldad de la violencia machista; mujeres que no volverán a compartir con sus familias , hijos, amigos, que no volverán a vivir sus sueños. Los datos de aquellos feminicidios son más preocupantes.

Las cifras fueron recolectadas por el Observatorio de Feminicidios de Colombia. En total, en el año se han presentado 271 casos de este delito. La mayoría de los feminicidios se cometieron en zonas urbanas (71%).

En cuanto a la edad de las 65 mujeres víctimas de feminicidio, el grupo con mayor número de registros fue el de 20 a 24 años, con 10 feminicidios. Le siguen los rangos de 35 a 39 años, con 8 registros; 25 a 29 años, con 7; 30 a 34 años y 40 a 44 años, con 6 (por cada rango de edad); 15 a 17 años con 4 registros y 10 a 14 años con 3 registros.

Le puede interesar: Aliados y cifras dejan al descubierto “feminismo” oportunista de Petro

Los registros también demuestran que el 41% de las mujeres asesinadas en abril, eran madres. Esto deja, por lo menos, 14 niños huérfanos. Eso sin tener en cuenta que, de las 65 mujeres asesinadas, no se tiene información sobre si todas tenían o no, hijos o hijas a su cuidado.

Según el observatorio: “Estos feminicidios no solo evidencian la orfandad en la que quedan niñas y niños menores de edad, sino que también reflejan cómo la vida de las mujeres madres es despojada de valor en un sistema que sostiene su explotación, y no garantizara su protección. Las mujeres madres que sostienen la reproducción social a través del trabajo de cuidado, un rol históricamente invisibilizado y precarizado, también son fuertemente atacadas. Así, cada feminicidio de mujeres madres no solo destruye vidas individuales y familiares, sino que desarticula redes de cuidado esenciales para la comunidad”.