Fiscalía alertó que Juan Carlos Uribe tendría facilidades para abandonar Colombia tras el asesinato de su hermano

La Fiscalía anunció recientemente que apelará la decisión de una jueza que ordenó la libertad de Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano, un empresario de 74 años que desapareció el 6 de abril y fue hallado once días después semicalcinado y desmembrado en una vivienda de la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, zona rural de Cali.
Al momento de su captura, Juan Carlos se encontraba en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde se desempeñaba como jefe de protocolo. Allí, un grupo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En la audiencia, le imputaron los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, los cuales no aceptó. No obstante, una jueza de conocimiento le concedió la libertad, aunque seguirá vinculado al proceso penal.