Fiscalía alertó que Juan Carlos Uribe tendría facilidades para abandonar Colombia tras el asesinato de su hermano

El viaje de Juan Carlos Uribe Bejarano

La Fiscalía advirtió que Uribe Bejarano podría salir del país tras la realización del Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, celebrado en Cali a comienzos de septiembre. Felipe Quintero, del programa Aquí y Ahora de La FM, reveló que el ente acusador tiene conocimiento de las facilidades que tendría el sospechoso para viajar al extranjero debido a su estatus, capacidad económica y posición social, lo que aumenta el riesgo de que no comparezca ni regrese a Colombia.

Por su parte, la defensa de Juan Carlos sostuvo que la advertencia de la Fiscalía carece de fundamento y obedece a un criterio peligrosista, señalando que salir de vacaciones no es equivalente a fugarse.

Tras once días desaparecido, Medicina Legal confirmó que el cuerpo encontrado en Navarro corresponde a Jorge Hernando Uribe Bejarano. Foto: Cortesía

“La Fiscalía pretende argumentar que Juan Carlos podría abandonar el país porque tiene visa americana y porque un analista de comunicaciones señaló, tras la interceptación del teléfono celular de mi representado, que parece tener intenciones de viajar por vacaciones”, explicó la abogada en declaraciones a La FM. Y agregó la abogada, según el medio citado: “Estos elementos invocados como justificantes de la medida requieren un análisis que permita evidenciar la probabilidad de que se vincule la gravedad y la modalidad de la conducta con un peligro concreto, real y demostrable, pero en razón de Juan Carlos”.