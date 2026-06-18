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Denuncian penalmente a Juliana Guerrero por designación irregular del rector de la Universidad del Cesar

La acción judicial pide que se le investigue a ella y a otros cuatro miembros del Consejo de la universidad por presunto prevaricato por acción y concierto para delinquir, puesto que habrían sido advertidos de que el rector que designaron no cumplía con los requisitos.

  • Guerrero reapareció en la opinión pública para designar al rector. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA.
    Guerrero reapareció en la opinión pública para designar al rector. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA.
El Colombiano
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hace 5 horas
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En marzo de este año, cuando la Fiscalía esperaba a Juliana Guerrero para imputarle cargos por presunta falsedad ideológica y fraude procesal, ella no llegó. Pero sí fue a la Universidad Popular del Cesar y participó en la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector. Aquel episodio le costó una nueva denuncia.

En días recientes, el abogado Belisario Jiménez Lúquez, radicó la acción judicial ante la Fiscalía General de la Nación. Pero, ¿por qué?

Recientemente, la Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento de Echevarría, argumentando que el funcionario no cumplió con el requisito de idoneidad exigido por los estatutos internos de la universidad, los cuales demandan una experiencia no inferior a cinco años en educación superior.

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La defensa del rector pretendía validar labores realizadas en 2020 en la institución UPARSISTEM S.A.S.. No obstante, el Consejo de Estado desestimó este tiempo, aclarando que dicha entidad es un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano, los cuales tienen prohibición expresa por ley para ofertar programas de educación superior.

Ahora, en la nueva denuncia de Jiménez, el abogado señaló que aquellas irregularidades e inhabilidades eran conocidas por todo el Consejo de la universidad, del cual hace parte Guerrero.

“Los denuncié porque considero que actuaron dolosamente, a pesar de todas las advertencias que se hicieron para que no se designara a Guillermo Echavarría como rector de la UPC”, explicó textualmente el abogado, que pide que se investigue y juzgue a los responsables del nombramiento por los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir.

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Es importante mencionar que la denuncia no es solo contra Guerrero, sino también contra Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministerio de Educación; Marlon José Bastidas Barranco, representante de los docentes; Armando Luis Cotes de Armas, representante de las directivas académicas y Óscar Pacheco Hernández, representante de los exrectores.

“Concierto para delinquir porque ellos se pusieron de acuerdo para elegir al rector en una sesión de apenas ocho minutos, sin evaluar hojas de vida ni estudiar ninguna otra consideración”, añadió Jiménez.

Sobre el nombramiento del rector, Jennifer Pedraza, recién electa senadora y una de las voces más críticas frente a Juliana Guerrero, aseguró que, aunque hoy la delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar tiene audiencia de imputación, continúa en ese cargo pese a los cuestionamientos.

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Pedraza afirmó que, a pesar de ello, “aún así Juliana sigue siendo la delegada de Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para hacerle favores a Ape Cuello”, señaló en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

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Por el momento, ninguna de las personas señaladas en la demanda se ha pronunciado. Pero el otro proceso contra Guerrero en la Fiscalía ya inició su curso, pues se pudo realizar la audiencia de imputación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pruebas sustentan la denuncia contra Juliana Guerrero?
La denuncia se basa en la decisión del Consejo de Estado que suspendió el nombramiento del rector y en presuntas advertencias previas sobre el incumplimiento de requisitos que habrían sido ignoradas por los miembros del Consejo Superior.
¿Qué es el delito de prevaricato por acción en Colombia?
Es un delito que ocurre cuando un funcionario público toma decisiones contrarias a la ley de forma consciente. En este caso, se investiga si la designación del rector se hizo pese a advertencias legales previas.
¿Quién es Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar?
Juliana Guerrero hace parte del Consejo Superior de la institución como delegada del Gobierno, rol desde el cual participó en la votación para la designación del rector ahora cuestionado.
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