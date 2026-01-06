x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Fiscalía autorizó edicto para imputar a Zulma Guzmán por el caso de menores envenenadas con talio en Bogotá

La señalada por el homicidio de dos menores en Bogotá se encuentra en Reino Unido a la espera de ser extraditada a Colombia.

  • Zulma Guzmán Castro, de 54 años, es señalada como presunta autora o cómplice del crimen ocurrido en abril de 2025. FOTO: CAPTURA DE VIDEO | COLPRENSA
    Zulma Guzmán Castro, de 54 años, es señalada como presunta autora o cómplice del crimen ocurrido en abril de 2025. FOTO: CAPTURA DE VIDEO | COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 9 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación dejó en firme el camino para imputar cargos a la empresaria Zulma Guzmán Castro por la muerte de dos menores envenenadas con talio en el norte de Bogotá, tras la activación de un edicto emplazatorio que permite avanzar en el proceso pese a que la procesada no se encuentra en el país.

La decisión fue adoptada luego de que el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenara su notificación formal bajo la figura de persona ausente.

El edicto se fundamenta en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, que establece que esta figura se aplica cuando no ha sido posible localizar a una persona para formularle imputación o imponerle una medida de aseguramiento.

Con esta determinación, la Fiscalía obtuvo vía libre para solicitar la imputación de cargos sin que la ausencia de Guzmán Castro frene el avance del expediente.

La fiscal 100 del caso, Elsa Cristina Reyes, ultimó el material probatorio para imputar formalmente a Guzmán Castro, de 54 años, como presunta autora o cómplice del crimen ocurrido en abril de 2025.

Ante su ausencia, el sistema judicial le asignó un abogado de oficio con el fin de garantizar su derecho a la defensa y evitar dilaciones mientras la Cancillería y el Ministerio de Justicia gestionan los trámites diplomáticos con el Reino Unido para concretar su extradición.

Guzmán Castro permanece hospitalizada en Londres, bajo observación médica, luego de un presunto intento de suicidio en el río Támesis, situación que ha complicado su retorno inmediato a Colombia.

Aun así, el ente acusador solicitó la fijación del edicto para notificarle oficialmente su condición de indiciada y avanzar en la imputación de cargos.

Las autoridades confirmaron, además, que la empresaria contaba con dos pasaportes, lo que facilitó sus desplazamientos internacionales antes de que se emitiera la circular roja de Interpol.

Lo que ha revelado la investigación de las menores envenenadas con talio en Bogotá

La investigación fiscal concluyó que el 3 de abril de 2025, mediante el uso de un tercero y maniobras engañosas con una empresa de mensajería, Guzmán Castro presuntamente envió frambuesas congeladas contaminadas a la residencia del economista Juan de Bedout, con quien sostuvo una relación extramatrimonial.

La ingesta de la fruta provocó la muerte de la hija menor de Bedout y de una compañera de colegio, además de causar lesiones graves a otro de sus hijos y a una tercera menor. La gravedad de los hechos motivó a los investigadores a revisar el historial de Alicia Graham, esposa del economista fallecida anteriormente por cáncer.

Le recomendamos leer: Zulma Guzmán y el talio: revelan detalles sobre otros domicilios y nexo con envenenamiento a unos caballos

El rastreo de los movimientos migratorios reveló que la empresaria salió de Colombia el 13 de abril de 2025 con destino a Argentina.

Ahora, mientras los peritos informáticos intentan recuperar la información que la acusada borró de sus redes sociales —donde previamente consultó los efectos letales del talio—, la Fiscalía se concentró en rastrear el origen exacto del veneno y esclarecer la procedencia de la doble documentación.

Siga leyendo: Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida