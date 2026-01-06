Fiscalía autorizó edicto para imputar a Zulma Guzmán por el caso de menores envenenadas con talio en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación dejó en firme el camino para imputar cargos a la empresaria Zulma Guzmán Castro por la muerte de dos menores envenenadas con talio en el norte de Bogotá, tras la activación de un edicto emplazatorio que permite avanzar en el proceso pese a que la procesada no se encuentra en el país.
La decisión fue adoptada luego de que el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenara su notificación formal bajo la figura de persona ausente.
El edicto se fundamenta en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, que establece que esta figura se aplica cuando no ha sido posible localizar a una persona para formularle imputación o imponerle una medida de aseguramiento.