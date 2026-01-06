Fiscalía autorizó edicto para imputar a Zulma Guzmán por el caso de menores envenenadas con talio en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación dejó en firme el camino para imputar cargos a la empresaria Zulma Guzmán Castro por la muerte de dos menores envenenadas con talio en el norte de Bogotá, tras la activación de un edicto emplazatorio que permite avanzar en el proceso pese a que la procesada no se encuentra en el país. La decisión fue adoptada luego de que el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenara su notificación formal bajo la figura de persona ausente. El edicto se fundamenta en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, que establece que esta figura se aplica cuando no ha sido posible localizar a una persona para formularle imputación o imponerle una medida de aseguramiento.

Con esta determinación, la Fiscalía obtuvo vía libre para solicitar la imputación de cargos sin que la ausencia de Guzmán Castro frene el avance del expediente. La fiscal 100 del caso, Elsa Cristina Reyes, ultimó el material probatorio para imputar formalmente a Guzmán Castro, de 54 años, como presunta autora o cómplice del crimen ocurrido en abril de 2025. Ante su ausencia, el sistema judicial le asignó un abogado de oficio con el fin de garantizar su derecho a la defensa y evitar dilaciones mientras la Cancillería y el Ministerio de Justicia gestionan los trámites diplomáticos con el Reino Unido para concretar su extradición. Guzmán Castro permanece hospitalizada en Londres, bajo observación médica, luego de un presunto intento de suicidio en el río Támesis, situación que ha complicado su retorno inmediato a Colombia. Aun así, el ente acusador solicitó la fijación del edicto para notificarle oficialmente su condición de indiciada y avanzar en la imputación de cargos. Las autoridades confirmaron, además, que la empresaria contaba con dos pasaportes, lo que facilitó sus desplazamientos internacionales antes de que se emitiera la circular roja de Interpol.

