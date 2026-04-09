De cotero a “narco invisible”: fotos de la fortuna de $20.000 millones de alias Mison, la puerta de entrada del Tren de Aragua a Bogotá

Luego de una década de actividades criminales, fue capturado Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias Mison. Su detención ha dejado al descubierto un asombroso imperio de lujos y excentricidades financiados por el crimen organizado en Bogotá.
El cabecilla de la organización delincuencial Los Maracuchos fue detenido semanas atrás en Ecuador. Durante su actuar criminal logró consolidar una fortuna que superaba toda sospecha bajo la fachada de un próspero empresario del sector nocturno.
Lea también: Así cayó alias Mison, el poderoso “narco invisible” que abrió la puerta al Tren de Aragua en Bogotá
Según las investigaciones de las autoridades, alias Mison acumuló un patrimonio superior a los 20.000 millones de pesos. Sus ingresos mensuales, derivados principalmente del narcotráfico, los homicidios selectivos y el control de economías ilegales en localidades como Santa Fe, Kennedy y Los Mártires, se estimaban en cerca de 2.000 millones de pesos.