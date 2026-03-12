Responde empresario de buses que transportaron personas en elecciones en la frontera con Venezuela, ¿en qué van las investigaciones?

En medio de las investigaciones por el intento de ingreso masivo de personas desde Venezuela durante la jornada electoral del 8 de marzo, las autoridades pusieron bajo la lupa a la empresa de transporte Transoriental S.A., cuyos buses fueron vistos estacionados en el lado colombiano de la frontera. Imágenes difundidas en redes sociales y analizadas por el diario El Tiempo, a través de su Unidad Investigativa, muestran varios vehículos de la compañía esperando en cercanías del paso irregular por el sector de Santa Cecilia, en Cúcuta, justo cuando más de 2.400 personas intentaban cruzar el río desde Venezuela en planchones. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alrededor de 60 buses estaban dispuestos para transportar a las personas una vez lograran ingresar al país.

Las autoridades investigan si los vehículos tenían como destino distintos puestos de votación en el departamento de Norte de Santander.

Responde el empresario

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que en algunos buses se observan calcomanías de propaganda electoral de la candidata al Senado por el Partido Liberal, Yirley Vargas. El representante legal de la empresa, Alfonso Castro Pérez, aseguró que la compañía no fue contratada por ningún político ni campaña electoral para realizar ese traslado. “No, nos contrataron, ni ellos ni ningún político, ni nadie”, dijo a El Tiempo el empresario Castro cuando se le preguntó si la senadora o esposo los contactaron. Lea más: Capturado Camilo Gómez, candidato al Senado, por presuntos vínculos con Papá Pitufo Según explicó, la empresa inició una investigación interna para determinar por qué algunos de sus buses estaban en la zona fronteriza durante la mañana de las elecciones. Castro le dijo a El Tiempo que, contrario a lo que se ha difundido en algunos reportes, los vehículos no fueron incautados por las autoridades, y afirmó que hasta ahora ninguna entidad oficial ha requerido formalmente a la empresa. No obstante, indicó que están dispuestos a colaborar con cualquier investigación que adelanten los organismos judiciales y de control.

La dirigente política, quien obtuvo 123.731 votos y logró una curul en el Congreso, es además esposa del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. La senadora electa no ha dado explicaciones al respecto. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que las autoridades están recopilando pruebas para establecer responsabilidades penales y determinar si el hecho corresponde a un caso de trashumancia electoral, práctica ilegal que consiste en trasladar votantes a zonas donde no residen para alterar los resultados electorales. “Ahorita, precisamente en Norte de Santander, tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano. Tenemos claro que están cerradas las fronteras, pero lo están haciendo además de manera ilegal. Ya estamos desplegando todas las capacidades y en pocos minutos compartiremos imágenes para evidenciar lo que está ocurriendo. Y no digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. No, aquí hay una comisión del delito, en flagrancia”, afirmó en su momento el ministro Sánchez.