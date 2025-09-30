¡Ayuda! Este bebé colombiano solo tiene seis meses para acceder a un medicamento de 2 millones de dólares

Edwin Puentes y Mónica Posada continúan en una carrera contrarreloj para que su hijo Gael acceda cuanto antes a una terapia génica con Zolgensma, uno de los fármacos más costosos del mundo (alrededor de 2,1 millones de dólares). Han sido meses de angustia para esta familia de Soacha, en Bogotá, que ha hecho de todo por conseguir los fondos antes de que el bebé cumpla 2 años, ya que cuanto más temprano se administre el medicamento, mejor se preserva la función neuromuscular.

Gael padece Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 1, una enfermedad que provoca la pérdida progresiva de las neuronas motoras en la médula espinal y que conduce a debilidad y atrofia muscular. El pequeño cumplió 18 meses este domingo y ya ha sido hospitalizado en cuatro ocasiones. Su estado se ha deteriorado poco a poco, al punto de que ni siquiera soporta el peso de sus propios peluches.

Sin embargo, hay otros factores que impiden el acceso al tratamiento. En Colombia aún no se ha aplicado, por lo que la familia debe tramitar una visa para acceder al medicamento en países como Estados Unidos, Canadá o alguno de la Unión Europea. A esto se suma que médicos colombianos les han advertido que en el país no se administra porque “no hay evidencia científica” de su efectividad, pese a que existen los recursos.