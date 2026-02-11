Formulan cargos contra médico por presunto acoso a interna de Medellín: esta es la historia

La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra un médico general que laboraba en la E.S.E. Metrosalud de Manrique, por su presunta responsabilidad en conductas de acoso laboral y sexual contra una médica interna de la institución.

La entidad afirmó que se trata de Luis Fernando Herrera Pinto, quien para la época de los hechos se desempeñaba como médico general y docente dentro del centro asistencial. La actuación disciplinaria fue adelantada a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria de la Personería.

Le puede interesar: Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

De acuerdo con el ente de control, el funcionario habría incurrido en conductas que podrían constituir un presunto acoso sexual, conforme a lo establecido en el Código Penal.

Según la investigación preliminar, el médico presuntamente realizó abordajes de connotación sexual hacia la interna, incluyendo preguntas sobre su vida íntima, indagaciones sobre si tenía pareja y si estaría dispuesta a serle infiel con él, así como comentarios sobre su apariencia física.

Entérese: El 24% de llamadas al 123 por violencias sexuales contra menores de edad en Medellín es por hechos en transporte y espacio público

También se le atribuyen comportamientos de hostigamiento y asedio, como intentos de besarla y abrazarla de forma intempestiva por la espalda, situaciones que, según la Personería, habrían afectado el ambiente de formación académica y la adecuada prestación del servicio de salud.

El órgano de control indicó que, debido a la relación de poder derivada de su rol como profesor frente a la médica interna, las conductas investigadas revisten mayor gravedad. Por ello, se formuló un cargo único por una presunta falta disciplinaria gravísima a título de dolo.

El proceso será remitido al área de Decisión Disciplinaria, que continuará con la etapa de juzgamiento, garantizando el debido proceso y las garantías de la víctima.