Discusión sobre Trump habría terminado en tragedia: el caso de Lucy Harrison, asesinada por su padre en EE. UU.

El tribunal forense (coroner's court) en Inglaterra llegó a la conclusión de que Kris Harrison ocasionó la muerte de su hija Lucy cuando ella lo visitaba en su casa en Texas, Estados Unidos, en enero de 2025. Este caso corresponde a un proceso llamado "inquest", que consiste en una investigación sobre muertes repentinas o violentas de ciudadanos británicos, ocurridas tanto dentro como fuera del país. No se trata de un juicio penal ni determina culpabilidad, sino de una investigación forense para esclarecer cómo ocurrieron este tipo de casos.

¿Qué ocurrió con Lucy Harrison y su padre Kris Harrison?

Lucy Harrison, de 23 años, decidió viajar a Dallas, Texas (EE. UU.), para pasar unos días con su padre, Kris Harrison. La joven, ciudadana británica y originaria de Warrington (Inglaterra), se había quedado en la casa de Kris en Prosper y en esa vivienda también se encontraba su novio, cuyo testimonio fue determinante para que el tribunal británico llegara a una conclusión. Según relató 'Littler' (novio) ante el tribunal forense, Lucy y su padre habían tenido una discusión por un tema relacionado con Donald Trump. De acuerdo con su testimonio, la joven le hizo una pregunta a Kris sobre un tema vinculado a la agresión sexual en el ámbito político, ya que quería entender cómo se sentiría su padre si ella se encontrara en una situación similar. Sin embargo, la conversación se tornó tensa y la joven decidió subir al segundo piso. Siguiendo con la versión de 'Littler', este contó que después de un rato, Lucy estaba en el segundo piso alistándose para ir al aeropuerto y regresar al Reino Unido. En ese momento su papá subió a buscarla y ambos entraron a una habitación. Minutos más tarde, el novio escuchó un disparo, por lo que fue de inmediato a ver qué ocurría... y encontró a Lucy dentro del cuarto, en el suelo y con una herida de bala en el pecho. Kris Harrison estaba gritando y le habría explicado de manera inmediata a 'Littler' que se trataba de un "accidente".

La versión Kris Harrison

Kris Harrison, quien no asistió a la audiencia pero envió una declaración, explicó al tribunal británico que ese 10 de enero estaba viendo televisión con ellos y que subieron a la habitación para enseñarle a su hija una pistola Glock de 9 milímetros que guardaba junto a la cama, pero al mostrársela a Lucy, esta se disparó de repente. Luego afirmó que no recordaba si tenía el dedo en el gatillo, ya que ese día había estado bajo los efectos del alcohol tras comprar una botella de vino, según citó Sky News.

La conclusión del forense británico

Tras lo ocurrido, la Policía de Prosper investigó el caso y determinó que se trataba de una posible muerte por negligencia, por lo que el condado de Collin (Texas) decidió no presentar cargos contra Kris Harrison, quien fue descrito como un “alcohólico funcional”. No obstante, la forense principal Jacqueline Devonish, en Inglaterra, declaró ante los familiares lo siguiente: “Dispararle en el pecho mientras estaba de pie habría requerido que él apuntara el arma hacia su hija, sin verificar si estaba cargada, y apretara el gatillo. Considero que estas acciones fueron imprudentes”.