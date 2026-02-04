Video | Heroico rescate del gobernador de Córdoba y su equipo: arriesgaron sus vidas para salvar a motociclista

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales refleja los momentos de angustia y satisfacción que vivió un motociclista luego de ser arrastrado por la corriente de un río, tras las intensas lluvias registradas en el departamento de Córdoba. El motorizado con casco blanco, identificado como Jesús, transitaba por la vía hacia el municipio de Montelíbano, pero logró aferrarse a un palo y pedir ayuda en medio de un panorama desolador. Le puede interesar: ¡Milagro en el Urabá! En plena inundación, menor sobrevivió colgado de un árbol durante 15 horas

El rescate del motociclista

Sus gritos de auxilio permitieron que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y su equipo de trabajo lo escucharan mientras adelantaban recorridos de inspección en zonas afectadas por las lluvias. De inmediato, el funcionario y su equipo descendieron de los vehículos en los que se movilizaban e iniciaron las labores de rescate, logrando sacar a Jesús del lugar donde estaba atrapado, según se observa en el material audiovisual.

Tras el procedimiento, Erasmo Zuleta reiteró el llamado a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones de los organismos de emergencia y evite transitar por vías inundadas o con riesgo de desbordamientos, especialmente durante la temporada invernal que afecta a gran parte del territorio departamental. “La fuerza de la naturaleza no es un juego, acaten las recomendaciones”, afirmó el mandatario de Córdoba. También expresó su intención de regalarle una nueva moto a Jesús, ya que la que tenía la perdió luego de quedar atrapado. “¡Suelta la moto que yo te doy una!”, le gritó Erasmo Zuleta al momento del rescate.

Caos por las lluvias en Córdoba

Dada la intensidad de las precipitaciones y las emergencias registradas durante los últimos días, el departamento de Córdoba declaró la calamidad pública, medida que permite agilizar procesos administrativos y contractuales para la atención de los damnificados, así como la asignación de recursos para la mitigación del riesgo. A la fecha, 22 de los 30 municipios del departamento han sufrido afectaciones por inundaciones, según informó la Oficina de Gestión del Riesgo. Entre las localidades afectadas se encuentran San Carlos, Montelíbano, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montería, San José de Uré, La Apartada, Valencia, Puerto Libertador, Canalete, San Antero, San Pelayo, Momil, Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica, Tierralta, Ciénaga de Oro, Purísima, Pueblo Nuevo (en alerta amarilla) y Cotorra. Del mismo modo, más de 15.000 familias resultaron damnificadas y alrededor de 80.000 estudiantes permanecen sin clases, debido a las afectaciones en la infraestructura educativa y a las condiciones de riesgo en las vías de acceso.