Contraloría dice que el Gobierno tiene más de $1.6 billones para atender damnificados por lluvias, pese a emergencia económica

El Gobierno Nacional sí contaría con plata para atender a los damnificados por lluvias en el país. La Contraloría aseguró que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones de pesos disponibles y reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón. Esta plata podría utilizarse inmediatamente en la porción que no esté comprometida u obligada, pese a la urgencia de declarar la emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.
