Petro se metió en la pelea por la presencia de Ciro Ramírez en el Senado, ¿vuelve a participar en política a favor de Cepeda?

El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez estuvo en el Senado, lo que generó un rifirrafe entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda. Pero también del presidente Gustavo Petro.

¿Por qué fue condenado Ciro Ramírez?

Ramírez fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a 23 años de prisión, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas”. En este se destapó una red que manipulaba contratos públicos para obtener beneficios públicos y económicos. Lea también: Valencia y Cepeda protagonizaron nuevo choque en el Senado, ¿de qué se trató esta vez?

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el caso?

En el pronunciamiento del presidente Petro se ve una imagen de Ciro Ramírez en el Capitolio Nacional, con una imagen de Cepeda al fondo, y dice: “Senadores criminales que hacen la ley. Eso es lo que hay que acabar”.

Senadores criminales que hacen la ley. Eso es lo que hay que acabar pic.twitter.com/bYc3Ct2NCS — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

Y es que Cepeda también ha sido crítico con la presencia de Ciro Ramírez en el Senado, por lo que esto podría interpretarse como otro guiño del presidente a su candidatura. De hecho, este 15 de marzo, el candidato oficialista volvió a hablar de eso en la sesión del Congreso: “En este recinto hace presencia el señor Ciro Ramírez: desafía sin lugar a dudas al país y a todo principio ético su presencia en este recinto. Está condenado en primera instancia por un delito muy grave: haberle robado al Estado colombiano dineros destinados para que se hicieran obras y se llevaran a cabo una serie de muy importantes procesos territoriales para la paz”.

¿Los señalamientos de Cepeda no aplican para el gobierno Petro?

Cepeda señala la corrupción de Ramírez, y hasta propuso recientemente una Ley Anticorrupción “para eliminar privilegios a los corruptos y sancionar la evasión de impuestos”.

Desde la oposición señalan, entre otras cosas, que Cepeda es el candidato que menos puede hablar sobre el tema de la anticorrupción. Su cercanía con este Gobierno y la poca crítica que ha hecho frente a los escándalos de esta administración lo ponen en la mira. Uno de los casos más recientes en los que el candidato presidencial Iván Cepeda ha decidido no pronunciarse fue el escándalo por una fiesta al interior de la cárcel de Itagüí, donde el pasado 8 de abril se realizó una parranda vallenata. Cepeda aseguró que “eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”. Y si bien este suceso hizo que el Gobierno Nacional suspendiera los diálogos sociojurídicos con los 23 voceros de las bandas criminales de Valle de Aburrá, Cepeda en su respuesta eligió no decir nada al respecto. Justamente, este “parrandón” ha encendido todas las alarmas. Sobre todo, porque tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, la fiesta tuvo como motivo la celebración de la inminente libertad de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), cabecilla de la banda “Caicedo” y miembro de “la Oficina”. No obstante, este no ha sido el único caso en el que Cepeda ha escogido una forma de respuesta a veces más diciente que las propias palabras: el silencio. Es más, se estima que durante esta gestión hay un total de al menos 24 grandes escándalos sin contar con las polémicas casi que diarias del Ejecutivo. Y si bien no todos son específicamente por corrupción, varios de ellos han girado en torno a ello.

La pelea previa entre Cepeda y Valencia en el Senado

El 14 de marzo ya se había presentado una discusión entre Valencia y Cepeda. Todo inició cuando la senadora cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió acciones legales y disciplinarias contra alcaldes por el manejo de las protestas ante el alza del impuesto predial. En su mensaje a través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”. Sobre esto, Valencia encaró directamente a Cepeda: “Yo sí quisiera preguntarle al candidato del Gobierno, el senador Cepeda, qué piensa él de las amenazas del Presidente a los alcaldes, que les dice que si continúan defendiendo a los ciudadanos por los altísimos cobros del predial, él mismo los va a sacar”, dijo. Y agregó: “Yo sí quisiera que nos explique cómo es que el presidente va a sacar a los alcaldes”. La congresista uribista defendió que los incrementos en los avalúos provienen de decisiones del Gobierno Petro y recordó la necesidad de “revivir el proyecto de ley que tuvo el Centro Democrático que impedía que los cobros prediales crecieran de esta manera”. Lea también: De ofender a Shakira a amenazar a alcaldes: la colección de locuras en el ocaso del mandato de Petro Sin responder directamente al cuestionamiento sobre los alcaldes, el senador Iván Cepeda utilizó su turno en el atril para cuestionar, como este 15 de marzo, la presencia y el registro en la sesión del senador Ciro Ramírez “Si vamos a hablar de criminales, de una vez vayamos al punto directamente: ¿qué hace el senador Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado en esta sesión? Hablando de un criminal, senadora Valencia”, sentenció Cepeda. El líder del Pacto Histórico y puntero en las encuestas presidenciales calificó la situación como: “absolutamente impresentable”. Insistió en sus críticas por la presencia de Rodríguez, y cuestionó que alguien que ya cuenta con una condena por apropiarse de recursos de la paz se registrara en la plenaria.

La respuesta de la senadora Valencia no se hizo esperar, desmarcándose de cualquier vínculo con la criminalidad o con su colega de bancada condenado. “Yo no tengo amigos en las cárceles ni acepto que desde ninguna cárcel nadie me apoye. No acepto apoyos ni reuniones con criminales ni me abrazo con ellos”, afirmó tajantemente, añadiendo que “quien se unta las manos de sangre y de corrupción no tiene derecho a estar en el Congreso”. Asimismo, recalcó que su labor no es buscar apoyo de delincuentes, sino “cómo los metemos presos”.

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