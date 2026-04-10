Denuncian que parranda vallenata en la cárcel de Itagüí era para celebrar posible libertad de alias Lindolfo

En medio del revuelo por la rumba vallenata que protagonizó el reconocido artista Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí con algunos de los principales capos de las bandas delincuenciales como espectadores, salió a flote una nueva versión que apuntaría a que la fiesta obedeció a una celebración por la posible liberación de un cabecilla.
Los hechos, que se registraron el pasado miércoles 8 de abril y por los que se investiga a varios funcionarios del Inpec, desataron una encendida polémica contra el Gobierno Nacional y su política actual de Paz Total, quien se vio obligado a suspender los diálogos en la mesa de paz urbana con los cabecillas mientras se aclaran los hechos.
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De acuerdo con información expuesta por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, para la parranda se habrían destinado cerca de $500 millones: $150 millones para el espectáculo musical y lo restante para comida, licor y hasta servicio de catering.