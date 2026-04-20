Petro se niega a entregar control de Coosalud EPS, pese a orden de Tribunal

El presidente Gustavo Petro se niega a entregar el control de Coosalud EPS, después de que el Tribunal de Bolívar suspendiera la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Es decir, ese Tribunal ordenó que se restableciera la normalidad que tenía la aseguradora antes de las medidas que tomaron en su contra. Sin embargo, en otro episodio de confrontación con la Justicia, el presidente Petro no sólo se negó, sino que dijo que el magistrado que tomó la decisión “debe ser demandado ante la justicia”:
“El magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye los criminales”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), por donde suele pronunciarse.