“Huracanes que defienden el Caribe”: Petro celebra el huracán Melissa, pese a que ya ha cobrado vidas y generado catástrofes

Conforme avanza el mandato del presidente Gustavo Petro, crece la preocupación por las frases que dice y publica en su cuenta de X. El exceso de comentarios que publica en está red social esta generando una desinformación peligrosa, especialmente para quienes desconocen la gravedad de los huracanes como “Melissa”, que este martes ha seguido una trayectoria considerable y podría causar “destrucción masiva” en Jamaica, según informó el primer ministro Andrew Holness.
