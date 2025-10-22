¿Petro sacará al embajador García-Peña? Lo regañó en Consejo de Ministros: “No habla con Trump, por eso quieren sacarnos”

Uno de los puntos del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del 22 de octubre fue un mensaje directo al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. “Ni mi propio embajador ni mi canciller (que no tiene visa) hablan con Trump”, dijo el mandatario al referirse a la falta de comunicación con el Gobierno de Donald Trump, con quien las relaciones atraviesan un momento de tensión.
En un tono crítico, señaló que la tarea del embajador debe ser establecer una comunicación directa con la administración estadounidense para evitar que la narrativa del senador Moreno —a quien acusa de propagar calumnias sobre Colombia— defina la agenda bilateral.
Durante su intervención, Petro reconoció que la relación entre Bogotá y Washington atraviesa un momento delicado, aunque descartó adoptar medidas de represalia en el corto plazo. En su criterio, la prioridad ahora es restablecer el diálogo directo con la Casa Blanca y frenar la influencia del senador republicano Bernie Moreno, a quien responsabilizó de distorsionar la imagen de su gobierno en Estados Unidos.