Ni un peso: denuncian que MinCiencias no tendría inversión para 2027

El Ministerio de Ciencias no tendría inversión para el año entrante, según estaría planeando el Gobierno que prometió impulsar una “sociedad del conocimiento”.
Una denuncia de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que el Anteproyecto del Presupuesto para 2027 revela una cifra que “parece un error, pero es una decisión deliberada: cero pesos para inversión en MinCiencias”.
La también senadora electa acusó al Gobierno de ser incoherente con lo que dice y hace, ya que ha mencionado la ciencia como una de sus prioridades pero, al parecer, no planea invertir en ella:
“Mientras el discurso oficial habla de progreso, los documentos técnicos muestran la realidad: para el 2027, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le clavaron un cero absoluto ($0) en el rubro de inversión”.
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