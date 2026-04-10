Ni un peso: denuncian que MinCiencias no tendría inversión para 2027

El Ministerio de Ciencias no tendría inversión para el año entrante, según estaría planeando el Gobierno que prometió impulsar una “sociedad del conocimiento”. Una denuncia de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza señaló que el Anteproyecto del Presupuesto para 2027 revela una cifra que “parece un error, pero es una decisión deliberada: cero pesos para inversión en MinCiencias”. La también senadora electa acusó al Gobierno de ser incoherente con lo que dice y hace, ya que ha mencionado la ciencia como una de sus prioridades pero, al parecer, no planea invertir en ella: “Mientras el discurso oficial habla de progreso, los documentos técnicos muestran la realidad: para el 2027, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le clavaron un cero absoluto ($0) en el rubro de inversión”. Lea también: “Estamos enfrentando una forma mafiosa de hacer política”: entrevista con Jennifer Pedraza

¿En qué se va la plata del Ministerio de Ciencias?

Pedraza señaló que el presupuesto total que se tiene planeado para 2027 es de $30.063,7 millones, pero se limita a gastos de funcionamiento. Es decir, no se invierte en nada: solo nómina, bienes y servicios y transferencias.

Serían, concretamente, $19.358,7 millones para pagar nómina, $8.690,1 millones para bienes y servicios y $1.100,4 millones para transferencias. Pedraza aseguró que “se destina plata para mantener las oficinas abiertas y pagar sueldos, pero ni un solo peso para financiar investigaciones, desarrollo tecnológico o proyectos de innovación que el país tanto necesita”.

Los posibles impactos de dejar a la Ciencia sin financiación

Pedraza también dijo que esta falta de presupuesto afecta directamente al futuro del país y de la ciencia nacional: “Esta movida es una cachetada al futuro. Dejar la inversión en ceros es, en la práctica, cerrar las puertas del gobierno a la ciencia. Una vez más, queda demostrado que el conocimiento y la innovación nunca fueron una prioridad para esta administración.”

Pedraza concluyó que, si Colombia continúa por este camino, se quedará atrasada, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para hacer algo al respecto: “Un país que no invierte en ciencia está condenado al rezago. No se puede hablar de transformación nacional mientras se asfixia presupuestalmente al cerebro del desarrollo tecnológico. ¡Exigimos soluciones reales!”, trinó la congresista.

El anteproyecto establece que el PGN 2027 estará alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de Gobierno, con énfasis en: Justicia ambiental y gestión del recurso hídrico, seguridad humana, justicia social y transición hacia una economía productiva, menos dependiente de recursos no renovables. Paradójicamente, las ciencias es fundamental para aportar conocimiento en todas esas áreas. Supuestamente, el objetivo es orientar el gasto hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo en los territorios. El proceso de construcción del presupuesto incluirá mesas sectoriales con participación del Congreso y distintos actores económicos, con el fin de definir de manera más precisa la asignación de recursos.

Estas discusiones buscarán dar mayor protagonismo a los sectores en la definición de sus presupuestos y proyectos de inversión. Lea también: Denuncian presunta “universidad de papel” ligada a socios de la U. San José Dado que las cifras conocidas corresponden solo a algunas secciones del presupuesto (ministerios como el de Ciencias y otras entidades específicas), la suma de estos valores representa solo una parte del Presupuesto General de la Nación total, que se definirá en las siguientes etapas del proceso. La discusión en el Congreso será clave para consolidar el monto final, ajustar prioridades y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en 2027, en medio de presiones fiscales y demandas crecientes de gasto social.

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