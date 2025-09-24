Petro y su polémica referencia en la Asamblea de la ONU: “El socialismo de Stalin debió de volverse global y no estatal”

Una vez más, el presidente Gustavo Petro dio de qué hablar por sus referencias a los fantasmas de la Unión Soviética, esta vez en uno de los escenarios más importantes de la diplomacia en el mundo: la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En la que fue su última intervención como mandatario colombiano, Petro se refirió a múltiples temas, se presentó como un “presidente descertificado” lo que dio paso a su discurso directo en contra de su homólogo estadounidense Donald Trump y se refirió a la guerra en Gaza y a la propuesta de crear un ejército internacional “para defender la vida del pueblo palestino”.