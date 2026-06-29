¿Por qué subió más de un millón el registro de víctimas por el conflicto durante el gobierno Petro?

Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, el número de víctimas del conflicto armado en Colombia aumentó en un millón, sumándose a los más de 10 millones que ha dejado la guerra durante décadas, según cifras de la Unidad para las Víctimas.
Así se lo reveló la entidad a El Tiempo, quien detalló que en los últimos cuatro años reconocieron a un total de 1.492.003 víctimas. De ese listado, 1.074.190 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) por hechos ocurridos específicamente entre el 7 de agosto de 2022 y el 1.º de junio de 2026.
Se deja la claridad de que el 72 % de esas casi 1.5 millones de víctimas denunció hechos ocurridos entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 corresponden a crímenes de periodos anteriores.
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Esa última cifra se debe a que muchas personas pueden tardar meses o años en declarar la información, sea por miedo o dificultades de acceso a las autoridades.
Las cifras llegan en medio de cuestionamientos al gobierno Petro por supuestamente haber tomado decisiones que beneficiaron a los grupos armados, como el “pacto de los congelados” entre el ex comisionado de Paz Danilo Rueda y el Clan del Golfo.
En este hubo promesas como despedir a los oficiales de Inteligencia que los investigaban, suspender los bombardeos en su contra y frenar los pedidos de extradición para sus cabecillas.