“Dudaría que haya una Zenaida”: habló el señalado coach que atendió a Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a niñas con talio

La investigación para esclarecer la muerte de dos menores de edad que ingirieron talio luego de consumir unas frambuesas continúa. Uno de las posibles piezas para aclarar lo sucedido es Jeisson Rosas López, el “mentalista” que atendía a Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de envenenar a las menores.

Aunque Rosas no está vinculado al caso, en la cadena de hechos reconstruida por el ente acusador se registra que, al parecer, desde su consultorio habrían salido las frambuesas que acabaron con la vida de Emilia Forero e Inés de Bedout. Rosas López explicó lo que habría ocurrido.

El coach dio su versión de los hechos en una entrevista para La Lupa Podcast; allí explicó que ese 3 de abril, cuando se hizo el envío de las frutas y que sucedió esa tragedia, él no se encontraba en Colombia, algo que podría demostrar con tiquetes aéreos.

“Estábamos en París, tengo las pruebas, los tiquetes y los testigos. La persona llegó, se sentó en la sala de espera pública, pidió el servicio de Rappi y bajó a entregar el paquete”, contó.

Jeisson también habló sobre la supuesta ayuda de una mujer llamada Zenaida, quien habría sido la que, según unos chats, quien convenció al domiciliario de insistir en la entrega del domicilio.

“Ellos vieron cámaras de seguridad y entrevistaron al domiciliario. El domiciliario dijo que una mujer se identificó como Zenaida Vargas Pava, lo cual me parece extraño para alguien que quiere hacer daño. También dijeron que, al solicitar el domicilio, pidieron preguntar por “Jeisson””, respondió el coach.

Sobre el motivo por el cual aparece su nombre en el envío de las frambuesas, Rosas explicó en esa entrevista que es frecuente por las condiciones del sitio que los porteros usen su nombre para ubicar a las personas.