“Dudaría que haya una Zenaida”: habló el señalado coach que atendió a Zulma Guzmán, sospechosa de envenenar a niñas con talio

El coach que atendía a la presunta responsable de la muerte de dos niñas que fueron envenenadas con talio a través de unas frambuesas dio detalles sobre su relación con la empresaria y estimó que lo ocurrido se pudo evitar.

  • Jeisson Rosas López habló sobre su relación con Zulma Guzmán y dio detalles sobre lo que trataba con ella en sus sesiones. Fotos: Colprensa, La Lupa Podcast y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

La investigación para esclarecer la muerte de dos menores de edad que ingirieron talio luego de consumir unas frambuesas continúa. Uno de las posibles piezas para aclarar lo sucedido es Jeisson Rosas López, el “mentalista” que atendía a Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de envenenar a las menores.

Aunque Rosas no está vinculado al caso, en la cadena de hechos reconstruida por el ente acusador se registra que, al parecer, desde su consultorio habrían salido las frambuesas que acabaron con la vida de Emilia Forero e Inés de Bedout. Rosas López explicó lo que habría ocurrido.

Lea también: ¿Qué encontró la Fiscalía en cartas y archivos de las terapias de Zulma Guzmán con “mentalista” que la asesoró?

El coach dio su versión de los hechos en una entrevista para La Lupa Podcast; allí explicó que ese 3 de abril, cuando se hizo el envío de las frutas y que sucedió esa tragedia, él no se encontraba en Colombia, algo que podría demostrar con tiquetes aéreos.

“Estábamos en París, tengo las pruebas, los tiquetes y los testigos. La persona llegó, se sentó en la sala de espera pública, pidió el servicio de Rappi y bajó a entregar el paquete”, contó.

Jeisson también habló sobre la supuesta ayuda de una mujer llamada Zenaida, quien habría sido la que, según unos chats, quien convenció al domiciliario de insistir en la entrega del domicilio.

“Ellos vieron cámaras de seguridad y entrevistaron al domiciliario. El domiciliario dijo que una mujer se identificó como Zenaida Vargas Pava, lo cual me parece extraño para alguien que quiere hacer daño. También dijeron que, al solicitar el domicilio, pidieron preguntar por “Jeisson””, respondió el coach.

Sobre el motivo por el cual aparece su nombre en el envío de las frambuesas, Rosas explicó en esa entrevista que es frecuente por las condiciones del sitio que los porteros usen su nombre para ubicar a las personas.

“Si de aquí salió algo, es porque la persona vio el lugar apropiado. Es un sitio con varias salas de espera y sin control. Si tú llegas a un consultorio, lo más lógico es preguntar por el nombre del doctor o profesional, en este caso “Jeisson”, para que el portero te ubique”, aclaró.

Respecto al allanamiento hecho al consultorio, Rosas López describió ese momento. “Cuando llegaron y nos registraron, yo no entendía nada; pensé que podía ser un secuestro o un robo. Luego me preguntaron si conocía a Zulma y dije que sí, pero a Zenaida Vargas Pava no la conozco”, subrayó.

Jeisson Rosas, quien aclaró que no es un mentalista ni un brujo, sino un coach y “un facilitador que acompaña un proceso de descubrimiento personal”, explicó en el podcast que atendía a Zulma Guzmán desde el año 2022 y lo hizo un par de veces hasta el año pasado.

El coach detalló que en medio de lo tratado con la empresaria, había una situación sentimental muy presente y recurrente. “Curiosamente, ella nunca me dijo explícitamente “vengo por un tema sentimental”, pero en la consulta todo giraba en torno a su tema de pareja”, aclaró.

Rosas agregó que nunca vio a Zulma como “una persona psicópata que hubiese podido tener planeado hacerle daño a alguien”. También enfatizó en que no cree que nadie más esté implicado en el trágico hecho.

“Dudaría que haya una “Zenaida”; creo que fue una suplantación. Si fue Zulma, actuó por impulso, en una desconexión entre su cerebro y su ser”, concluyó.

Por el momento, la Fiscalía analiza evidencias como los chats entre el domiciliario y una mujer identificada como Zenaida, además de los videos del día de la entrega de las frambuesas. Por ahora se espera que Guzmán Castro sea extraditada a Colombia desde Inglaterra en este mes de febrero.

Siga leyendo: “Para mí siempre fue un error y no quería continuarlo”: así describió Juan de Bedout su relación con Zulma Guzmán

