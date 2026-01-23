¿Qué encontró la Fiscalía en cartas y archivos de las terapias de Zulma Guzmán con “mentalista” que la asesoró?

La investigación que adelanta la Fiscalía contra Zulma Guzmán por el presunto envenenamiento de dos menores de edad con talio sigue arrojando nuevos elementos clave. Uno de los aspectos que ahora está bajo análisis es la relación de la mujer con un hombre identificado como el Dr. Omar, quien, según la investigación, le prestaba asesoría de tipo espiritual.

Justamente, recientes diligencias se concentraron en el inmueble ubicado en el norte de Bogotá, señalado como uno de los puntos desde donde habría salido el paquete con las frambuesas contaminadas, pieza central del proceso.

Hasta ese lugar llegaron agentes del ente acusador para realizar un allanamiento al consultorio del hombre, quien habría mantenido una relación cercana con Guzmán y la acompañó en distintos aspectos de su vida personal. El inmueble fue inspeccionado como parte de la línea investigativa que busca reconstruir el recorrido del envío y establecer responsabilidades.

De acuerdo con la defensa del supuesto mentalista, este no se encontraba en el lugar en el momento en que, presuntamente, se despacharon las frambuesas envenenadas. Según explicaron, existen registros de viajes que demostrarían su salida y regreso del país en fechas que no coinciden con el envío bajo investigación. “Tenemos los tiquetes de salida y regreso que así lo demuestran”, señalaron los abogados a El Tiempo.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades establecieron que Zulma Guzmán habría acudido de manera recurrente al consultorio en los años 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, en los archivos revisados no se encontraron registros de consultas correspondientes al año 2025, un dato que ahora hace parte del análisis del expediente.

En el allanamiento, los investigadores incautaron varios documentos que serán evaluados como posibles pruebas dentro del proceso. Entre el material recolectado figura una carpeta a nombre de Zulma Guzmán y una serie de escritos manuscritos que, según se conoció, habrían sido elaborados por la propia investigada.

Información conocida por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO indica que en esos documentos reposaban cartas escritas de puño y letra por Guzmán. En ellas, al parecer, se consignaban detalles de las terapias que adelantaba con el mentalista, así como referencias a conflictos personales y las estrategias que buscaba para enfrentarlos.

Mientras la Fiscalía avanza en el análisis de este material y en la reconstrucción de los hechos, Zulma Guzmán permanece privada de la libertad en una prisión ubicada a las afueras de Ashford, en el condado de Surrey.

La investigación continúa abierta y las autoridades evalúan si los elementos recolectados en esta diligencia permiten fortalecer la hipótesis sobre el origen del envenenamiento y el rol de las personas que rodeaban a la procesada.

