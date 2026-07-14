¿Por qué Petro cerrará su mandato pidiéndole perdón a Hollman Morris a nombre del Estado?

El Gobierno de Gustavo Petro ofrecerá un acto público de perdón a Hollman Morris, gerente de RTVC, en cumplimiento de un acuerdo internacional por las persecuciones, amenazas y hostigamientos que sufrió cuando ejercía como periodista. Sin embargo, la decisión ya genera ruido. Morris enfrenta múltiples denuncias por presunto acoso laboral y sexual, lo que ha llevado a cuestionar el mensaje al realizar este reconocimiento en los últimos días del gobierno Petro.
El acto de perdón no tiene relación con la gestión de Morris al frente del sistema de medios públicos ni con los señalamientos que han rodeado su carrera en los últimos años. Su origen se remonta a un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que Morris denunció que entre 2004 y 2009 fue víctima de amenazas, seguimientos, interceptaciones ilegales, hostigamientos y otras acciones de intimidación, presuntamente por su trabajo periodístico y las investigaciones que realizaba sobre el conflicto armado y violaciones a los derechos humanos.