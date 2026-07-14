Autoridades descartaron explosivos en extintor que obligó al cierre de la avenida El Poblado, en Medellín

Por la alerta de un paquete sospechoso, las autoridades tomaron la determinación de hacer un cierre preventivo en la avenida El Poblado, desde la Clínica Medellín, en la tarde de este martes. Personal de antiexplosivos, después de las evaluaciones preventivas, descartaron cualquier riesgo. El reporte se registró a las 2:40 de la tarde, por lo que agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzaron con los cierres preventivos con el fin de evitar riesgos en las personas que transitan por este sector.

De acuerdo con el primer reporte, un extintor abandonado habría generado la alerta y los policiales ya se acercan a la zona para establecer si estaría cargado de explosivo o, si por el contrario, sería una falsa alarma. Entérese: ¿Quién estaba detrás de los explosivos en Plaza Botero? Investigan posible vínculo con disidencias de las Farc Después de una inspección con los perros antiexplosivos y de hacer las valoraciones correspondientes, los uniformados verificaron que el extintor no tenía ninguna carga explosiva, por lo que, después de 30 minutos, las autoridades decidieron reabrir el paso vehicular. Ante el reporte de riesgo, las autoridades tomaron la determinación de aplicar todos los protocolos para estos casos, situación que generó una congestión vial en los vehículos que se movilizan desde y hacia el sur del Valle de Aburrá. Le puede interesar: Ejército evitó atentado tras ubicar explosivo en Yarumal, Antioquia La amenaza más reciente de este tipo se presentó el pasado 3 de julio, luego de que se abandonara un paquete sospechoso en la Plaza Botero, en el centro de Medellín. Todo, luego de que se viera un maletín con pentolita y cordón detonante.

Ante esta situación, las autoridades detuvieron a una persona señalada de transportar este contenido y con ello iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido con estos hechos. A esto se le sumó lo sucedido el pasado 26 de junio en las afueras del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), cuando una persona abandonó una caneca con pinturas. Sin embargo, pese al contenido, por la sospecha se desplegó un gran operativo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes