¿Hollman Morris sería ministro de las TIC? La baraja de cambios que Petro analiza para el ocaso de su mandato

Este lunes el Consejo de Ministros se volvió a cancelar, según fuentes consultadas por este diario. Se tenía previsto que el espacio sirviera tomar decisiones tras la derrota frente a Carlos Camargo en la elección de la Corte Constitucional.
Ese episodio produjo, precisamente, que el presidente Gustavo Petro tomara una decisión que pudo haber sido apresurada y que tuvo que revertir: la salida de tres miembros de su gabinete que representan a partidos políticos que no habrían votado por la candidata María Patricia Balanta. Se trata de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde), TIC, Julián Molina (Partido de La U) y Comercio, Diana Marcela Morales (Partido Liberal).
El jefe de Estado habría revesado la salida de Sanguino y Morales, pero sobre Molina está estudiando un posible reemplazo que es de su entraña política: Hollman Morris, el polémico gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), entidad que se ha convertido en la caja de resonancia gubernamental; Morris ha tomado todo tipo de decisiones polémicas que ha denunciado este periódico.