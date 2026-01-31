Cierran la vía Guaduas–Honda por incendio en peaje Bicentenario; así se originaron las llamas

Un fuerte incendio se registró en la noche del viernes 30 de enero en el peaje Bicentenario, ubicado en el kilómetro 6 de la vía que conecta los municipios de Guaduas y Honda, generando el cierre total del corredor entre Cundinamarca y Tolima.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el fuego habría comenzado en un vehículo estacionado en el peaje, al parecer por una falla mecánica. Las llamas se extendieron con rapidez hasta alcanzar las casetas de recaudo.

“El fuego se propagó rápidamente hasta alcanzar las casetas”, explicó el teniente Álvaro Eduardo Farfán Vargas, de la Delegación Departamental.

