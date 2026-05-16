Asesinan a exalcalde de Cubarral, Meta; lo atacaron a tiros mientras viajaba en moto

Las autoridades del departamento del Meta investigan el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, quien fue atacado a tiros mientras se movilizaba en motocicleta junto a otra persona hacia ese municipio.

El hecho ha generado preocupación entre líderes políticos y habitantes de la región por la creciente violencia registrada en los últimos días.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en las últimas horas cuando hombres armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones. En videos difundidos en redes sociales se observa a los dos hombres tendidos sobre una zona verde con heridas de arma de fuego, mientras ciudadanos intentaban auxiliarlos.