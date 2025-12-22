¿Otro escollo? Piden tumbar candidatura al Senado del exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, ¿por qué?

Una denuncia llegó al Consejo Nacional Electoral para revocar la inscripción de Jaime Andrés Beltrán Martínez como candidato al Senado de la República por el partido Movimiento Salvación Nacional, al considerar que estaría inhabilitado por doble militancia; la petición cita normas constitucionales y legales, se apoya en hechos ocurridos entre 2023 y 2025 y solicita una medida provisional de suspensión de la candidatura de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026. Lea también: Exalcalde de Bucaramanga se pronunció tras la muerte de abogada que demandó su elección: “Ponen en riesgo mi vida” El escrito, revelado por La W, pide retirar a Beltrán del renglón 12 de la lista al Senado para el periodo 2026–2030 del Movimiento Salvación Nacional. La solicitud se sustenta en antecedentes electorales del exmandatario local, su militancia previa y el momento en que formalizó su renuncia partidista.

Los hechos que sustentan la solicitud de revocatoria

Según la solicitud, el 21 de agosto de 2025 el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Jaime Beltrán como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2024–2027, al ratificar un fallo proferido el 12 de noviembre de 2024. Esa decisión dejó sin efectos su elección y puso fin anticipado a su mandato local. El documento recuerda que Beltrán participó en las elecciones regionales de octubre de 2023 con el aval del partido Colombia Justa Libres, colectividad a la que permaneció vinculado durante el tiempo en que ejerció el cargo de alcalde. Para el solicitante, ese vínculo partidista se mantuvo vigente mientras ostentó la dignidad municipal, incluso después de la anulación de su elección.

La solicitud señala que Beltrán presentó su renuncia a Colombia Justa Libres el 29 de octubre de 2025, acto que quedó registrado públicamente mediante una publicación en la red social X y en una carta formal dirigida a la presidencia del partido. A partir de esa secuencia temporal —militancia previa, ejercicio del cargo y renuncia posterior— el escrito sostiene que existiría una incompatibilidad frente a su inscripción como candidato al Senado por un partido distinto. Con base en esos hechos, la petición plantea que la posterior inscripción de Beltrán como candidato al Senado por el Movimiento Salvación Nacional podría configurar una inhabilidad por doble militancia, a la luz del artículo 179 de la Constitución Política y del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Por esa razón, se solicitó al Consejo Nacional Electoral revocar su inscripción, retirar su renglón de la tarjeta electoral y decretar, de manera preventiva, la suspensión provisional de la candidatura mientras se adopta una decisión de fondo, dada la proximidad de las elecciones legislativas.

¿Es viable?