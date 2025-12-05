“Insinuó que tenía que matar a alguien”: nuevos relatos ante la JEP salpican al general Huertas por falsos positivos

En Granada, oriente de Antioquia, cuarenta exintegrantes de la IV Brigada del Ejército comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconocieron, por primera vez de manera pública, su participación en asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en esa región.
La jornada, marcada por confesiones crudas y detalladas, también volvió a poner en el centro de la controversia el nombre del general Juan Miguel Huertas Herrera, actualmente jefe del Comando de Personal (Coper) del Ejército y suspendido por orden de la Procuraduría.
Varios de los comparecientes involucraron al entonces capitán Huertas en órdenes directas para ejecutar civiles y presentarlos como bajas en combate.