Nacional se aferra al milagro y Morelos enciende la ilusión verde: “Hay que confiar en esta gran familia hasta el final”

Atlético Nacional necesita ganarle al América en la fecha final de los cuadrangulares y que Medellín triunfe ante Junior para poder avanzar a la final de la Liga Betplay 2-2025.

  • Alfredo Morelos suma 31 goles en 89 presencias con Atlético Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 16 horas
bookmark

La ilusión de Atlético Nacional por alcanzar la final de la Liga Betplay 2-2025 sigue intacta. El triunfo 2-1 en el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, disputado el jueves, mantiene las esperanzas del conjunto verdolaga, que aún depende de una combinación de resultados en la última jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales.

Lea: Nacional se quedó con el clásico paisa y sigue con opciones de ser finalista; el DIM quedó eliminado

Aunque Junior de Barranquilla también ganó por idéntico marcador ante América de Cali y se mantiene como líder de la zona con 11 puntos, dependiendo de sí mismo para avanzar a la gran final en la que ya espera Deportes Tolima, Nacional sigue en carrera con 8 unidades.

Para lograr el tiquete a la definición del título, el equipo dirigido Diego Arias deberá vencer en la última fecha al América en condición de visitante y esperar una derrota del Junior frente al DIM.

Tras el vibrante clásico, uno de los protagonistas fue Alfredo Morelos, quien regresó al gol y se mostró optimista de cara a la definición del grupo. El delantero resaltó el trabajo colectivo, lamentó los hechos de indisciplina ocurridos tras el pitazo final y ratificó su compromiso con la causa verdolaga.

Vea: Así no: Mateus Uribe y Aguerre fueron expulsados en el camerino tras pelear al final del clásico

“Son momentos de rabia, como grupo no debemos caer en esas circunstancias. Pasó y hay que asumir la responsabilidad, ahora habrá que esperar las sanciones”, afirmó Morelos en referencia al altercado camino al camerino que dejó como expulsados a Mateus Uribe, por Nacional, y al portero uruguayo Washington Aguerre, del Medellín.

El goleador también valoró la trascendencia del triunfo: “Estamos felices por esta victoria, fue un partido muy duro e importante. Gracias a Dios seguimos en la pelea por llegar a la final”.

De cara a la última jornada, el atacante no ocultó la ambición del plantel: “Hay que ir a ganar a América, salir a jugarlo. Allá hemos sacado partidos importantes y esta no será la excepción. Jugaremos con la misma humildad y sacrificio. Esto es hasta el final”.

Morelos, además, destacó su buen momento personal desde su llegada al club: “Vine a esta institución a aportar, a ganar títulos y a crecer futbolísticamente. Estoy feliz de seguir marcando, con ganas y motivación. En ese partido hay que matar. Vamos por la Copa y, si se nos da, la Liga también. Hay que confiar en esta gran familia hasta el final”.

Siga leyendo: ¿Nacional ha jugado “con miedo” los partidos de cuadrangulares semifinales de Liga?

Liga Betplay

