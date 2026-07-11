Exmagistrado Jorge Pretelt seguirá preso por decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia ratificó que el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub deberá continuar cumpliendo su condena por el caso Fidupetrol. Aunque ya superó el tiempo mínimo de reclusión exigido por la ley para solicitar la libertad condicional y registra una conducta favorable durante su proceso penitenciario, el alto tribunal concluyó que esos elementos no son suficientes para concederle el beneficio.
La decisión quedó consignada en el auto AEP 105 de 2026, mediante el cual la Sala Especial de Primera Instancia confirmó la resolución que le había negado la libertad condicional y ordenó que continúe la ejecución de la pena.
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