Revocan sanción contra Antonio Sanguino por tutela de Katherine Miranda

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sanción que había sido impuesta al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por un presunto desacato a una tutela promovida por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien solicitó información sobre las actuaciones adelantadas por esa cartera frente a denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC.
La decisión deja sin efecto la medida que había ordenado cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, impuesta en primera instancia por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá.
Inicialmente, el juez había considerado que el Ministerio del Trabajo no respondió de manera completa el derecho de petición presentado por la congresista de Alianza Verde, el cual estaba compuesto por 12 interrogantes relacionados con las actuaciones de la entidad frente a las denuncias conocidas en el sistema de medios públicos.