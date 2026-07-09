Corte Suprema negó la libertad al exministro Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema negó la solicitud presentada por la defensa del exministro del Interior Luis Fernando Velasco para modificar el cómputo de los términos de su proceso penal, decisión que mantiene vigente la medida de aseguramiento que cumple desde diciembre de 2025.
El exfuncionario mantiene tras las rejas por cuenta del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Con esta determinación, el alto tribunal cerró la puerta, por ahora, a una eventual solicitud de libertad por vencimiento de términos, uno de los principales argumentos de la estrategia jurídica del exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro.
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