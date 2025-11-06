Compañera de Juan Carlos Suárez reveló que el capturado por el crimen de Jaime Esteban tenía problemas de ira

La Fiscalía imputó a Juan Carlos Suárez el delito de homicidio agravado en calidad de coautor por la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.
La comunidad académica permanece consternada ante un hecho que ha remecido sus estructuras de seguridad. Moreno, de 20 años y alumno de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, fue atacado tras salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el joven caminaba junto a un amigo cuando fue interceptado por Suárez, quien llevaba el rostro pintado de rojo y negro.