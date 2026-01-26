Zulma Guzmán y su reacción al ver a Juan de Bedout con otra pareja: “¿Cualquier gurre, pero yo no?”

En medio de la investigación por el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, el empresario Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, entregó a la Fiscalía General detalles sobre la relación sentimental que sostuvo años atrás con Zulma Guzmán Castro, señalada por las autoridades como presunta responsable de enviar las frambuesas contaminadas. De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el economista declaró ante el ente acusador sobre el vínculo extramatrimonial que mantuvo con Guzmán hacia 2015, el cual —según dijo— duró entre tres y seis meses y posteriormente se redujo a contactos esporádicos. En contexto: Despecho y veneno: la supuesta obsesión fatal tras las muertes con talio “Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”, aseguró en su testimonio, citado por el noticiero, al explicar que ella insistía en retomar la relación, mientras él buscaba mantener distancia.

Según su relato, tras la muerte de su esposa en 2021 —en cuyo cuerpo también se detectaron rastros de talio dentro de otra línea de investigación— Guzmán intentó acercarse nuevamente con regalos y mensajes enviados a través de conocidos. Amplíe la noticia: Madre de una de las niñas envenenadas que murió hace dos años también tendría rasgos de talio en su cuerpo En su declaración, De Bedout describió a la mujer como “de carácter muy fuerte” y “echada para adelante”, aunque agregó que era “un poco loca o fuera del molde”, frases que hoy hacen parte del expediente judicial. “Es una mujer con carácter muy fuerte, muy bien educada, tiene una maestría, ha viajado mucho, no es una mujer tradicional, solo sale a la calle con unos sombreros grandes, es una vieja pila, echada para adelante, un poco loca o fuera del molde, digamos”.

“Cualquier gurre, pero yo no”

Uno de los episodios que más llamó la atención de la Fiscalía, según Noticias Caracol, fue la reacción de Guzmán al verlo con su actual pareja en un restaurante de Bogotá. De acuerdo con el testimonio, después de ese encuentro él recibió un mensaje por WhatsApp en el que ella le escribió: “En serio, cualquier gurre, ¿pero yo no? ¿Qué tamaño de imbécil?”, lo que, según el empresario, evidenció su molestia por la nueva relación. Estas declaraciones hacen parte del conjunto de pruebas testimoniales que analiza el ente investigador para establecer posibles móviles y el contexto personal alrededor del caso.

Proceso judicial y extradición

Zulma Guzmán fue detenida en el Reino Unido y permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield, mientras avanza el trámite de extradición solicitado por Colombia. La Fiscalía la señala de haber enviado, a través de mensajería, las frambuesas recubiertas con chocolate que contenían talio, un metal pesado altamente tóxico. Siga leyendo: Zulma Guzmán ingresó al apartamento de Juan De Bedout antes del envío de las frambuesas envenenadas El caso también involucra a otras personas que habrían participado en la entrega del paquete, mientras los investigadores continúan reconstruyendo la cadena de envío y recepción del producto. Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas técnicas para esclarecer la responsabilidad penal en la muerte de las menores.

