Zulma Guzmán y su reacción al ver a Juan de Bedout con otra pareja: “¿Cualquier gurre, pero yo no?”

En medio de la investigación por el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, el empresario Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, entregó a la Fiscalía General detalles sobre la relación sentimental que sostuvo años atrás con Zulma Guzmán Castro, señalada por las autoridades como presunta responsable de enviar las frambuesas contaminadas.
De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el economista declaró ante el ente acusador sobre el vínculo extramatrimonial que mantuvo con Guzmán hacia 2015, el cual —según dijo— duró entre tres y seis meses y posteriormente se redujo a contactos esporádicos.
“Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”, aseguró en su testimonio, citado por el noticiero, al explicar que ella insistía en retomar la relación, mientras él buscaba mantener distancia.