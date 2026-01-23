Jueza que dejó libre a Emilio Tapia irá a juicio disciplinario por presunto prevaricato

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial llamó a juicio disciplinario a la jueza primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por las decisiones que adoptó en los procesos que llevaron a conceder la libertad condicional al contratista condenado Emilio Tapia.
De acuerdo con la decisión del alto tribunal disciplinario, existen elementos suficientes para considerar que la funcionaria judicial pudo haber incurrido en faltas gravísimas al momento de autorizar la salida de prisión del contratista, conocido por su papel central en el carrusel de la contratación en Bogotá y por el escándalo de Centros Poblados.