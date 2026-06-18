Alcaldes, líderes de opinión y obispos invitan a respetar las votaciones presidenciales y la Constitución

Ante la agresividad del discurso en las campañas presidenciales, una serie de líderes políticos, gremiales e intelectuales se ha unido para lanzar un mensaje de respeto por las instituciones, la democracia y la Constitución. A ellos también se ha unido la Iglesia Católica, invitando a los candidatos a la serenidad, de cara a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 21 de junio. Puede leer: De goleada a empate: así igualó la derecha a la izquierda en gobiernos de Suramérica El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comentó que “nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades. Respetar esas instituciones, empezando por el voto, es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo queremos vivir”. Por su parte, el mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que “Colombia no puede perder el rumbo. El orden constitucional es lo que convierte la democracia en progreso visible para todos”. “Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional, y sin respeto por nuestras instituciones, no hay desarrollo”, aseveró Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que “un estado fuerte y confiable se construye sobre una premisa simple: el respeto absoluto por la Constitución: votemos sin miedo, votemos a consciencia, votemos en libertad”. El constitucionalista Mauricio Gaona argumentó que “la democracia no depende de un gobierno, sino del respeto irrestricto a sus normas, a sus principios, a sus valores. La lección de la historia es implacable, las democracias sobreviven cuando los gobiernos son de leyes, no de hombres”. “El respeto a nuestras instituciones empieza por quienes la representan, esa es la base de nuestra tradición institucional y democrática, de nuestra vida en común y de nuestro futuro; cuidarlas no es una opción, es una responsabilidad de todos”, anotó Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia. Puede leer: “Acuerdo nacional de Cepeda es para tranquilizar ánimos y estrategia útil, pero no sirve mucho”: Gaona De otro lado, los directivos de la Conferencia Episcopal Colombiana asistieron a una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano. En la cita estuvieron el presidente y vicepresidente de la entidad, monseñor Francisco Múnera Correa y monseñor Gabriel Villa Vahos, así como el secretario general, monseñor Germán Medina Acosta. Tras el encuentro, la Conferencia reportó que el mensaje del Santo Padre para nuestro país fue de serenidad para la jornada electoral.

“Los obispos renuevan la invitación a participar en la jornada nacional de oración convocada para este viernes 19 de junio, que contempla dos momentos: la Vigilia de Oración por Colombia en parroquias, comunidades eclesiales y diócesis, y la oración en familia con el encendido de una luz en los hogares. Esta jornada busca serenar los espíritus y favorecer el buen juicio de los ciudadanos para elegir con responsabilidad, libertad y conciencia a quien tendrá la misión de conducir los destinos del país durante los próximos cuatro años”, indicó la entidad en un comunicado. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Por agresividad de las campañas de Cepeda y De la Espriella, la sociedad civil llama a la calma. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Agregó que los directivos “exhortan a todos los colombianos a acudir a las urnas con alegría, esperanza y serenidad, así como a acoger con madurez y confianza los resultados que arroje el proceso electoral, reconociendo y validando la seriedad y consistencia de las instituciones democráticas del país”.

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