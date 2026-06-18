Alcaldes, líderes de opinión y obispos invitan a respetar las votaciones presidenciales y la Constitución

Ante la agresividad del discurso en las campañas presidenciales, una serie de líderes políticos, gremiales e intelectuales se ha unido para lanzar un mensaje de respeto por las instituciones, la democracia y la Constitución.
A ellos también se ha unido la Iglesia Católica, invitando a los candidatos a la serenidad, de cara a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 21 de junio.
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comentó que “nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades. Respetar esas instituciones, empezando por el voto, es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo queremos vivir”.
Por su parte, el mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que “Colombia no puede perder el rumbo. El orden constitucional es lo que convierte la democracia en progreso visible para todos”.
“Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional, y sin respeto por nuestras instituciones, no hay desarrollo”, aseveró Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.