La inquietante llamada de la universitaria de Barranquilla localizada en España: “Cuando esté bien ubicada les aviso”

Continúa la investigación por el caso de la universitaria Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida el 11 de diciembre en Barranquilla y tres días después fue localizada por las autoridades en Madrid, España. De acuerdo con la información más reciente, ese día habría salido en un taxi alrededor de las 6:10 a. m. con rumbo a la Universidad del Norte y desde ese momento no se tuvo más información sobre su paradero. En contexto: Localizaron en España a universitaria de Barranquilla que estuvo desaparecida: habría conocido a un extranjero por internet La familia señaló que Danna, oriunda de El Plato (Magdalena) fue vista en compañía de un extranjero, con quien presuntamente había entablado una amistad a través de internet. “La Policía logró identificar el taxi en el que se transportaba la niña y el conductor nos dijo que la había dejado en la estación de servicio Terpel La Castellana. Fuimos hasta allá, solicitamos las grabaciones y las cámaras no estaban funcionando”, comentó al diario El Heraldo de Barranquilla, Maryuris Mercedes Rodríguez Menera, madre de la estudiante.

Un empleado de la estación de servicio agregó que la joven compró un “dedito de queso” y luego salió del establecimiento, aunque afirmó desconocer si en ese momento se encontraba acompañada.

La última conversación entre Danna Sofía y sus padres

Doña Maryuris Mercedes agradeció a las autoridades y a los medios de comunicación por mantenerse al tanto de la situación de su hija. Al mismo tiempo, manifestó que logró establecer contacto con la joven a través de la red social Telegram, presuntamente desde una cuenta de terceros. “Ella lo que me dijo es que estaba bien y yo la sentí rara al comienzo, la voz muy caída, pero ella me decía que era que estaba cansada, que fue un viaje demasiado largo, pero que estaba bien”, manifestó la progenitora al medio citado.

El padre también estableció contacto con Danna, a quien le preguntó si “tenía algo” y ella respondió: “Estoy bien lo que tengo es muchísimo sueño, estoy muy cansada”. Lea también: Video: Madre estalló en sede de EPS en Cali por la falta de medicamentos para su hijo Los padres se mostraron tranquilos al saber que su hija estaba con vida. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la forma en que lograron comunicarse, pues al preguntarle sobre su paradero y con quién se encontraba, la joven se limitó a responder que estaba bien y que más adelante les informaría su ubicación. “Cuando ya esté bien ubicada yo les aviso”, les respondió la joven. “Hay mucho de investigación porque hay muchas cosas que generan todavía mucha duda, mucha desconfianza por el manejo que se le dieron a las cosas. En ningún momento pudimos rastrear el celular de Danna porque fue cambiado su email y las claves de su portátil fueron cambiadas”, aseveró la madre. Las autoridades siguen recolectando información sobre las circunstancias en las que la universitaria salió del país, así como la manera en que conoció al hombre de quien se afirma que viajó únicamente a Barranquilla para recogerla y partir juntos rumbo a Europa. Siga leyendo: El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas