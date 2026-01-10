El legado artístico e histórico que deja la maestra Beatriz González

El nombre de Beatriz González es el de un referente vital en el arte colombiano. Falleció este viernes 9 de enero a sus 93 años y vivió para y por el arte y la historia, hasta sus últimos días.
Para Camilo Castaño, curador e investigador del Museo de Antioquia, la importancia de la artista y la maestra Beatriz González para el arte colombiano es enorme: “Hay que considerarla desde muchas perspectivas, porque si bien ella es una de las artistas, pintoras, escultoras más importantes de toda la historia del país, también hay que resaltar su labor como curadora, investigadora, docente y trabajadora incansable de museo. Fue una persona y una profesional excepcional en todos esos campos”.
En cuanto a sus obras, tal vez una de las más conocidas es Los suicidas del Sisga, realizada en 1965 y expuesta en el Tate Modern de Nueva York en 2015 para conmemorar sus 50 años de historia. Estudio para telones la guerra y la paz, Desplazamiento anverso y reverso, Auras anónimas, Paisajes elementales, Las delicias e Identidad nacional también son algunos de sus trabajos más destacados.