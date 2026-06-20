Marco Rubio ya firmó memorando que prioriza evaluar deportación de Beto Coral por afectar la política con “campañas de desinformación”

Este sábado 20 de junio se conoció que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, autorizó formalmente mediante un memorando la detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, tras ser detenido este martes 16 de junio en Arizona.
El documento oficial, al que tuvo acceso el diario The New York Times, vinculó la medida con las críticas que el activista ha realizado contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial en Colombia respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
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Coral fue arrestado en la tarde-noche del martes por oficiales de inmigración. Aunque el activista tenía en trámite una solicitud de asilo tras salir de Colombia por amenazas del narcotráfico, la Administración estadounidense justificó la detención argumentando que permanecía en el país con una visa expirada.