Cabal dice que Polo Polo le “puso los cachos” al apoyar a De la Espriella

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que le dolió profundamente la decisión del representante a la Cámara Miguel Polo Polo de respaldar la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, en lugar de mantener su cercanía política con ella. En entrevista con Semana, la congresista afirmó que sintió esa decisión como un acto de deslealtad, al punto de decir, en tono coloquial, que “le puso los cachos”. Lea también: Centro Democrático reveló la ficha técnica de sus encuestas: así le ganó Paloma Valencia a Cabal y Holguín Cabal explicó que su molestia tiene un trasfondo tanto político como personal, pues —según relató— fue una de las personas que más trabajó para que Polo Polo llegara al Congreso de la República. Indicó que movilizó equipos propios y externos y participó activamente en la estrategia para obtener los votos que permitieron su elección, por lo que el giro del representante hacia otra campaña le resultó especialmente doloroso.

“Me dolió más la deslealtad”, insistió la senadora, quien aclaró que no suele reclamar públicamente las ayudas que brinda a otros políticos. En la entrevista señaló que Polo Polo “prefirió irse” y que esa fue una decisión personal del congresista. Aunque explicó que la expresión sobre los “cachos” fue dicha “en chiste”, subrayó que el episodio refleja, a su juicio, uno de los principales problemas de la política: “La lealtad es la virtud más escasa”.

El apoyo de Miguel Polo Polo a Abelardo de la Espriella se hizo público a comienzos de septiembre, cuando el congresista anunció que no continuaría impulsando su propio proyecto presidencial y que se sumaría a esa aspiración. Polo Polo ha señalado que, tras su experiencia en las elecciones de 2022, opta por respaldar lo que considera el “mal menor” y ha defendido que De la Espriella representa de manera más completa sus convicciones políticas, especialmente frente a la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. Puede leer: Lo que ganan y pierden Fajardo y De la Espriella al no ir a consulta

¿Irregularidades en la consulta del Centro Democrático?

En la misma conversación con Semana, Cabal reconoció que asume el escenario de no haber sido escogida como candidata presidencial de su partido, el Centro Democrático, y aseguró que ha sido exigente con la colectividad. También se refirió al proceso interno de elección, en el que compitió con Paloma Valencia y Paola Holguín, y señaló presuntas irregularidades en las encuestas, como fallas técnicas que habrían impedido la participación de algunos militantes y posibles errores en la muestra de la primera medición. Entérese: Corte Suprema mantiene proceso contra Miguel Polo Polo por hostigamiento agravado Pese a sus cuestionamientos, la senadora afirmó que acompañará la campaña de Paloma Valencia y recalcó que su intención es garantizar transparencia en los mecanismos internos del partido sin provocar una fractura en la colectividad. Con información de Revista Semana*.