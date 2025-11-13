x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Masacre en Barranquilla: tres personas fueron asesinadas en un parque mientras veían un partido de fútbol

Según Indepaz, el hecho estaría relacionado con presuntos nexos que las víctimas tendrían con la banda “Los Costeños”.

  • El ataque sicarial del miércoles 12 de noviembre en Barranquilla también dejó dos personas heridas. FOTO: EL COLOMBIANO
    El ataque sicarial del miércoles 12 de noviembre en Barranquilla también dejó dos personas heridas. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
13 de noviembre de 2025
bookmark

Tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en medio de un ataque sicarial en el suroccidente de Barranquilla. Hombres armados irrumpieron en un parque del barrio Villas de la Cordialidad, donde varias personas se encontraban observando un partido de fútbol, y abrieron fuego contra el grupo.

En el lugar murieron Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años, y Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25. Aunque fueron trasladados con vida a un centro asistencial, fallecieron minutos después a causa de la gravedad de las heridas hacia las 10:00 de la noche del miércoles 12 de noviembre, indicó Indepaz.

En el mismo ataque resultaron lesionadas tres mujeres, identificadas como Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos, de 27 años; Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31; y Yusmari Núñez De la Peña, de 26.

Las víctimas fueron auxiliadas por vecinos y socorristas, pero horas más tarde se confirmó la muerte de Roxana Puertas, mientras que las otras dos mujeres permanecen hospitalizadas.

De acuerdo con las primeras versiones, al lugar llegaron dos motocicletas con cuatro hombres a bordo, quienes dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

El ataque estaría relacionado con un enfrentamiento entre los grupos de delincuencia común organizada “Los Pepes” y “Los Costeños”, que se disputan el control de la venta de estupefacientes en varios sectores del sur y suroccidente de la ciudad.

Las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas pertenecían a ‘Los Costeños’ y fueron atacadas por integrantes de ‘Los Pepes’. Sin embargo, las autoridades aún verifican esta hipótesis y adelantan labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido en diferentes informes sobre el deterioro de la seguridad en Barranquilla. En la Alerta Temprana 013 de 2025, el organismo pidió una acción prioritaria ante el avance de estructuras armadas que imponen normas ilegales y ponen en riesgo los derechos de la población. Además, en la AT 022 de 2023, la entidad ya había alertado sobre el aumento de homicidios, desplazamientos, extorsiones y amenazas en la capital del Atlántico.

Esta masacre, la número 73 registrada en Colombia en lo que va de 2025.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras que el caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

Puede leer: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida