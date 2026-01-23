Así fue cómo ‘Calarcá’ habría infiltrado disidencias de ‘Mordisco’ que desencadenó masacre de 26 combatientes en Guaviare

Se siguen revelando detalles sobre la masacre en el Guaviare en la que murieron 26 integrantes de disidencias de las Farc. Este diario conoció información de Inteligencia sobre las causas que habrían ocasionado el ataque.
De acuerdo con los datos, el grupo armado fue sorprendido mientras descansaba durante el mediodía, en un momento de baja capacidad de reacción.
Hombres pertenecientes a la estructura comandada por alias Calarcá habrían llegado con un número superior —más de un centenar— y con mayor poder armamentístico, lo que permitió contrarrestar rápidamente a los integrantes de ‘Mordisco’. Al verse superados, varios intentaron huir, pero cerca de 40 combatientes quedaron rodeados y, ante la imposibilidad de resistir, decidieron rendirse. Es por eso que 26 de ellos fueron reunidos en un mismo punto, lo que explicaría por qué sus cuerpos fueron hallados juntos.